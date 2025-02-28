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澳门启动高等院校“健康校园”计划

2025年02月28日08:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报澳门2月27日电（记者富子梅）记者从26日举行的澳门高等院校“健康校园”计划启动仪式上获悉，澳门特区政府卫生局、教育及青年发展局携手联动全澳10所高等院校，共同开展高等院校“健康校园”计划，通过落实健康政策、创建健康环境、提高健康素养、培育健康文化、加强合作交流等五个方面的工作，为超过6.6万名教职员和学生建立健康、关爱、积极的工作和学习环境。

　　澳门特区政府卫生局局长罗奕龙表示，自2004年起，特区政府已在中小学全面推行“健康校园”计划，现有76所学校参与，覆盖近9万名学生。随着计划的成功推行，此次进一步延伸至高等院校，彰显了特区政府对居民身心健康的关注与承诺，也展现了高等院校推动健康文化的决心和行动力。未来，特区政府将深化跨部门合作，通过多元活动与政策支持，推动计划落实。

　　澳门特区政府教育及青年发展局局长龚志明强调，教青局一直重视学生身心健康，各所高等院校亦采取不同措施促进学生拥有健康的校园生活，例如澳门大学举办健康大学周、澳门理工大学配合市民体质监测等。此次推出高等院校“健康校园”计划，将更系统地创造支持健康的环境、提升师生健康素养、培育健康校园文化，从而增强师生身心素质、提高工作与学习的成就感、促进整体幸福感。

　　逾200名来自澳门大学、澳门理工大学、澳门旅游大学、澳门保安部队高等学校、澳门科技大学、澳门城市大学、圣若瑟大学、澳门镜湖护理学院、澳门管理学院、中西创新学院10所参与该计划的高等院校负责人、师生代表等参加启动仪式。

(责编：李昉、郝孟佳)

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