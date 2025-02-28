原标题：北京农业职业学院：18年打造一门好课

“很喜欢老师上课的方式，我打五颗星。”这是日前，一名学生在网络教学平台上为北京农业职业学院（以下简称“北京农职院”）“食品安全检测”课程留下的评论。

据了解，“食品安全检测”课程入选了教育部公布的最新一批职业教育国家在线精品课程名单，并接入国家职业教育智慧教育平台。课程任课教师、北京农职院食品与生物工程学院院长句荣辉透露，这样一门好课的诞生，经历了“十八年如一日”的打磨。

教学内容与时俱进

句荣辉介绍，“食品安全检测”课程的前身，是开设于2008年的一门名为“农产品有害物质检测”的课程。从其名字就可以看出，当时这门课的内容相比现在切口更小，内容更少。

“当时课程的主要教学内容，是检测果蔬当中的重金属、农药残留，动物性食品中的兽药残留等。2008年以来，食品产业经历了众多变迁，食品科学也引入了众多新理念、新技术。所以，我们的课程也与时俱进，一步步扩充成了后来的‘食品安全检测’。”句荣辉说。

从“农产品有害物质检测”到“食品安全检测”，这门课的转变并不只是范围变广、内容变多这么简单。句荣辉说，十几年来，课程最大的变化在于紧贴产业和科技变革。引入虚拟仿真实训平台后，这门课的教学方式也由原来的线下教学，转变为线上线下混合式教学。

在北京农职院，有一座总面积约2000平方米，资产总值约3300万元，集教学、培训、研发、应用于一体的校内外共享实训基地，供师生在“食品安全检测”的课程中使用。实训基地建有样品预处理、理化分析、色谱分析、元素分析等6个实训室和1个国家级食品安全虚拟仿真实训基地。

这座共享实训基地里，既有高效液相色谱仪、气质联用仪等大型高端设备，也有多款具备自主知识产权的虚拟仿真软件。“职教课程关键在于实操。有了充足的软硬件设施，丰富的虚实结合实训项目，我们的课程才能保证质量。”句荣辉说。

除了完善软硬件设施，课程内容的更新也至关重要。教授“食品安全检测”课程的教师团队中，有一位是来自农业农村部农产品质量安全监督检验测试中心的教授级高级工程师马丽艳。句荣辉说：“在行业和科研领域兼具丰富经验的专家加入教师团队，使这门课程既能紧贴产业动态，又能和前沿科技对接。这是课程实现产教融合、科教融汇目标的关键所在。”

把课程融入学生职业发展

一门好的课程，并不是一节节课的简单堆砌，而应成为学生职业发展历程中的一个有机组成部分。

“食品安全检测”的先行课程是“无机与分析化学”“食品化学”“分析仪器的使用与维护”，后续课程为“食品安全检测综合实训”和毕业实习，在培养食品安全检测人才过程中属于承上启下的一门课程。此外，对学生来说，这门课将帮助他们获得农产品食品检验员职业资格证书、教育部“1+X”粮农食品安全评价职业技能等级证书。同时，课程内容还和全国农产品质量安全检测技能大赛、食品安全与质量检测技能大赛密切相关。

“把课程和岗位、赛事、证书结合起来，职业教育的各个环节才能构成一个整体。”句荣辉说，要从系统论的观点看待课程，让课程助力学生的全面发展。

课程的评价环节也充分考虑了职教课程重在实操的特点，采用了过程性评价为主、结果性评价为辅的体系。“我们不希望学生为了期末考试‘突击学习’，通过考试后就‘万事大吉’，而是在学习过程中扎扎实实地掌握要点，学会操作，让课程内容成为学生职业能力的一部分。”句荣辉说。

北京农职院的校外实训基地既有许多北京知名食品企业，又有专业检测公司。与企业的紧密对接，保障了课程与产业同频共振。

句荣辉提及，北京的食品产业早已迈入高质量发展阶段，高度重视研发和品质，对从业人员也提出了更高要求。相关职业院校也需要积极对标产业动态，不断更新课程的内容与标准。

“我们立足服务首都食品安全战略，紧扣食品行业企业安全检测岗位需求，培养既掌握检验技术，又具备创新能力的高素质技术技能人才。在去年的毕业季和实习期，我校学生得到了许多企业的肯定，就业情况良好，相信我们的课程将助力他们在职业岗位上发光发热。”句荣辉说。（记者 孙明源）

(责编：李昉、郝孟佳)