人民网北京2月28日电 （记者郝孟佳）近日，清华大学五道口金融学院“昆途新道”实践支队前往江苏昆山，深入调研科技金融和新质生产力的发展现状。

实践支队队员参访昆山科博馆。学校供图

在昆山市科博馆，队员们领悟新时代“昆山之路”精神内涵；在顾炎武故居，队员们探寻“经世致用”思想脉络，感受其爱国情怀与使命感。

实践活动中，队员们以“培育新质生产力”为课题，走访多家金融机构，了解了昆山市政府如何支持科技企业发展；实地考察了东沙湖基金小镇和昆山全球数字创新港两大创新赋能平台，探寻科创企业如何培育新质生产力。

队员们学习了昆山的先进发展经验——“多维创新同频共振，金融活水精准滴灌”。一方面，以多元化创新培育新发展动能；另一方面，提供全周期金融服务，打造产融结合创新范式。

实践支队成员张睿佳说：“昆山在协调发展、绿色发展、共享发展、开放发展方面的努力，让我们深刻领悟到中国式现代化的内涵。”

实践支队队员在泾河村进行反诈宣讲。学校供图

此外，队员们走进昆山市高新区泾河村，开展了面向老年群体的反诈宣讲志愿活动。活动中，宣讲队员向老人们详细剖析了五类高发涉老骗局，介绍了对应的防骗方法，还走进社区街道分发反诈海报，为老人们答疑解惑。

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