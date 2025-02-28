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王正国院士：不让冲击伤研究留下空白

2025年02月28日08:31 | 来源：科技日报
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原标题：王正国院士：不让冲击伤研究留下空白

走进陆军军医大学生物激波管实验室的大门，映入眼帘的是一条长约39米的钢铁“长龙”。这是由著名野战外科学专家、中国工程院院士王正国，带领团队建起的生物激波管，它可以模拟不同当量、不同距离下爆炸产生的冲击波。尽管该设备在上世纪80年代研制，但其技术水平迄今仍处于国际前列。

今年1月5日，王正国院士因病在上海逝世，享年89岁。去世后，遵照其遗愿及家属意愿，他的遗体捐献给了海军军医大学，为医学事业作出最后贡献。

“我不是黄昏，我是朝阳，我能干到多长时间就干到多长时间。”王正国曾说，从满头青丝到白发婆娑再到生命终章，他始终保持着对党的忠诚和对科学的追求。

上世纪60年代，全球进入冷战时期，针对原子弹的防护研究逐渐兴起。原子弹爆炸时瞬间释放的能量，一般会对人体造成烧伤、冲击伤和放射损伤。就杀伤力和杀伤范围来说，由冲击波造成的冲击伤居于第二位。冲击伤防治研究成为国家和军队的迫切需要。彼时，美国的冲击伤研究在“冲击伤之父”里奇蒙德的领导下，已远远走在了世界前列。

1970年，王正国服从组织安排，负责冲击伤这一课题的研究。此前，他已从事烧伤复合伤研究十几年并颇有成果。有一些同事劝他：“老王，你不要搞这个研究。冲击伤没什么研究价值，因为如果是重伤治不了，如果是轻伤也不用治。”“泱泱中华，这么大一支军队，在冲击伤研究领域怎能留下空白？”王正国毅然决定接受这一任务。

当时的实验条件十分简陋，没有一台像样的仪器，没有足够的资金，可借鉴的资料也很少。面对这些情况，王正国没有气馁，先后8次进入核爆区，10余次赴化爆试验及意外事故现场，观察各种爆炸物的致伤现象，调查、收集冲击伤第一手资料，并进行了大量实验，反复摸索冲击波的杀伤效应、量效关系、安全标准，探求冲击伤发生的规律和机制，为冲击伤研究奠定了基础。

随着了解得越来越深入，王正国发现，研究冲击伤需要先研制出自己的生物激波管，于是他下决心要解决这个问题。1984年，在中国科学院力学研究所的协作下，王正国和同事们成功研制出我国第一台生物激波管，首次解决了在实验室内开展冲击伤研究的难题。随后，他们又相继研制出中小型生物激波管，组成了一个生物激波管系列。

资料显示，该套设备能较真实地模拟核爆炸和炸药爆炸产生的冲击波，并能同时模拟爆炸波的正压和负压，且波形光滑、整齐。而当时，美国的研究机构模拟出来的爆炸波只有正压，没有负压，其模拟效果相对较差。

1988年，里奇蒙德来到中国。此前，他只在美国军事教科书中引用的中国冲击伤研究成果中见到过“王正国”这个名字。在参观王正国的实验室并听取工作介绍后，里奇蒙德赞不绝口，当即邀请王正国参加第二年在美国举行的国际学术会议。

1992年，王正国作为第一负责人完成的“系列生物激波管的研制及其应用”获得国家科技进步奖一等奖。（记者 张 强）

(责编：郝孟佳、李昉)

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