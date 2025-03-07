人民网北京3月7日电 近日，山东财经大学发布《人工智能时代基于“五种能力”目标的AI-PAI新财经人才培养实施方案》，打造具有山东财经大学特色的人工智能赋能教育教学3.0版本。

发布仪式现场。校方供图

据悉，自2018年起，山东财经大学启动人工智能赋能教育教学的初步探索，1.0版本首次提出“智能会计”并建设相关专业及配套实验室与国际化平台，完成初步自主数字化改造；2024年4月发布“421行动计划”，整合教育资源，构建、重构与升级智慧教研平台，迈入2.0阶段；如今，3.0版本聚焦教育生态重塑，让AI技术覆盖教学内容、教学方式、教学评价全链条，推动数字技术全面赋能人才培养。

“此次提出的3.0版本致力于重塑教育生态，推动数字技术赋能创新人才培养的落地应用，全面提升人才培养的质量和效能。”山东财经大学校长洪俊杰介绍。

记者了解到，“AI-PAI（艾派）”，即以人工智能嵌入人才培养全链条为基础（AI Integration），以设计高质量项目为核心（Project)，以构建学生自适应生态为导向（Adaptation）的产教融合一体化（Industry）财经领域创新人才培养模式。

《方案》通过“开发设计-实施运用-考核评价”实现项目制全链条培养，构建校企协同的项目制人才培养体系，即开发多学科交叉的项目资源库，学生可自主选择项目组并完成实践任务，由项目组专家对学生整体项目完成情况给出最终评价。学校实施“一人一策”个性化培养，并推行双导师制，校内导师负责学术指导，行业导师把控项目方向。

在产教融合方面，山东财经大学以产业场景定义教学内容，形成贴近产业的教学内容，并联合企业推动项目产业化。同时，将教学场所拓展至产业园、企业与研发中心。学生参与真实项目攻坚，成果直接交付企业验证。优秀成果还可应用于合作企业机构，形成“培养-就业-反哺”完整闭环生态。

据介绍，目前，基于AI-PAI新财经人才培养模式打造的首个人工智能舜耕班已完成前期招生工作。（李依环，实习生刘亚丁）

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