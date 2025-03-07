原标题：好奇心要从小呵护培养

学生们在浙江省湖州市德清县地理信息科技馆学习无人机地理测绘知识。新华社发

少先队员走进文昌航天发射场，参加制作水火箭等活动。新华社发

广西柳州市第八中学南校区人工智能课堂上，学生们在组装智能机器人。新华社发

北京市海淀区实验小学的学生在操控机甲机器人进行对抗比赛。新华社发

今年的政府工作报告提出，坚持创新引领发展，一体推进教育发展、科技创新、人才培养，筑牢中国式现代化的基础性、战略性支撑。

青少年科学素养与教育发展、科技创新、人才培养联系密切。如何提升青少年科学素养，成为今年全国两会代表委员热议的话题之一。

浇灌青少年的科学梦想

在委员驻地，上海应用技术大学校长汪小帆委员回忆，自己十来岁时，在新华书店角落发现了一本关于船舶模型制作的书，书中的各类插图令他着迷：木质船体、螺旋桨、透明水箱……但因为当时学业紧张又缺乏指导，犹豫很久后，他并没买下那本书。

这段印象深刻的经历让汪小帆委员意识到：“青少年对于科学的兴趣萌芽，也许就在一瞬间。如果能够坚持下去，人生可能会不一样。”

汪小帆委员介绍，现在，很多孩子对科学表现出兴趣后，一般都会得到家长肯定，但随后也经常会得到这样的回答，“等你上大学之后，再去追你的兴趣。”

“但真到了大学，此前的兴趣是不是已消失殆尽？”汪小帆委员坦言。

据了解，为更好促进青年科技人才成长发展，国家已采取一系列有力举措。中共中央、国务院印发的《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》明确提出，着力加强创新能力培养，面向中小学生实施科学素养培育“沃土计划”。

“激发青少年好奇心，就要培育他们的想象力和探求欲，建议在评价体系上做出改变。”汪小帆委员说。

科学教育打开广阔天地

教育部最新数据显示，全国已有87.3％的学校开展了科普、兴趣小组和社团活动——科学教育已打开了前所未有的广阔天地。

在江苏省泰州市姜堰区实验小学教育集团校园里，随处可见“小问号”标志：问号墙、问号亭、问号角……孩子们随时可以发布自己的问题，解答同伴的问题，也可以组建学习小组，共同探究。

这几年，姜堰区实验小学教育集团校长高金凤委员一直关注青少年科学素养提升的话题。

高金凤委员介绍，会议间隙，她有时也会和其他政协委员交流对提升青少年科学素养的思考，并介绍学校的探索实践——积极推进“语文课还可以这样上”的主题教研活动。她举例说，一年级语文课文《影子》的教学实践就重塑了教师认知。语文课上，教师带着孩子进行科学问题的探究：“影子为什么有长短”“影子一定是黑色的吗”……

“课堂上，不拘泥于文本‘影子常常陪着我，它是我的好朋友’的表述，开展影子是不是我们的好朋友的辩论，进而培养孩子敢质疑、敢批判的意识和能力。”高金凤委员表示。

“培育孩子的科学素养不只是科学学科的事情，建议全学科共同推进。”高金凤委员说。

科学素养培养离不开日常生活

校园内外，培育科学素养的氛围和风气更加浓厚。

江苏省苏州市吴江区杨嘉墀实验学校建立“五小院士”好少年评价体系，引导学生争当“有理想、有本领、有担当”好少年；新疆生产建设兵团第二师博古其中学利用数智化校园平台，为学生科技素养“画像”；复旦大学附属中学开设“大学微课”、参与启动“步青计划”，构建拔尖创新人才早期培养体系……

“生活在人工智能技术不断迭代、知识迅速更新的时代，帮助青少年掌握独立思考能力显得格外重要。”山东康桥律师事务所首席合伙人张巧良代表说，“如果没有足够的科学素养，青少年容易陷入信息迷雾。”

“进行体育运动、干家务、参加科创比赛，都能开发孩子大脑，都可以视为提升青少年科学素养的途径。”在张巧良代表看来，青少年科学素养培养离不开日常生活，不能“单兵作战”，需要“家校社协同”。他介绍，山东一些地方将“科技馆里的科学课”列为为民办实事项目，持续强化科教协作与融合。

放眼全国，已有千余个实体科技馆、流动科技馆、科普大篷车，以及近万个乡村少年宫全面向中小学生开放，“天宫课堂”、科学家进校园等活动，源源不断地浇灌着青少年的科学梦想。

2024年4月，中国科学技术协会发布第十三次中国公民科学素质抽样调查结果，结果显示，2023年我国公民具备科学素质的比例达到14.14％，比2022年的12.93％提高了1.21个百分点。此前，国家义务教育质量监测显示，我国中小学生科学学业表现整体良好，约八成学生达到中等及以上水平。

“建议全面提升青少年科学素养，培养更多具有创新精神和实践能力的高素质人才，为我国经济社会发展提供有力的智力支持。”张巧良代表说。

（记者 陈鹏）

(责编：李昉、郝孟佳)