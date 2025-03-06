——教育部部长怀进鹏“部长通道”回应教育热点

DeepSeek、智能机器人等新技术将会对教育产生什么样的变革？高校学科设置有什么新动向？如何让孩子们享受更优质、更适宜的基础教育？5日举行的十四届全国人大三次会议首场“部长通道”上，教育部部长怀进鹏回应教育领域热点问题。

“DeepSeek和机器人近期引起国内外广泛关注。这体现了中国科技创新和人才培养的效果，也对我们教育发展和人才培养提出了新要求。”怀进鹏说，教育部将结合国家战略需要和区域经济社会发展，有效推动高等教育优化布局和分类改革，更好地引导学校面向国家战略和产业急需培养人才。

近段时间，国内多所高校宣布进行学科专业调整，有增有减，引起社会关注。怀进鹏表示，下一步将优化现有学科，围绕国家战略需求和科技发展优化学科设置，前瞻布局新兴学科和交叉学科，加快布局人工智能、生物技术、新能源、新材料等领域学科建设。建立研究生、本科和高职三个学科专业目录的协同联动机制，建立人才供需动态监测机制，以更好适应国家需求，跟进产业发展。

学前教育毛入园率91.1%；义务教育巩固率95.7%，普及程度达到世界高收入国家平均水平；全国进城务工人员随迁子女在公办学校就读比例超过85%；全国2895个县级行政单位全部实现义务教育基本均衡，正在加快向优质均衡迈进……

我国举办着世界上规模最大的基础教育，有近50万所学校、2.3亿学生，关系千家万户的未来。“今年教育部将关注统筹调配教育资源，优化城乡学校布局，深入实施‘县中振兴’行动计划。”怀进鹏说。

怀进鹏表示，将继续加大国家智慧教育平台建设，今年我国将发布人工智能教育白皮书，指导学生适应人工智能时代、不断提升创新精神和能力。

针对大家关心的青少年身心健康，怀进鹏提到，刚刚开始的春季学期，很多学校都延长课间休息时间，有20余个省份推行“课间15分钟”，要让孩子们心里有阳光、身体能出汗，为未来打好基础。

今年6月1日，学前教育法将正式实施。政府工作报告中提到的“逐步推行免费学前教育”备受关注。

“教育部将会同相关部门研究出台相关政策，统筹学前教育普及普惠、布局调整、师资建设。”怀进鹏表示，鼓励有条件的幼儿园为2至3岁的幼儿提供托育服务，切实把生育、养育和教育有机结合起来，为老百姓提供更多实惠。

（新华社北京3月5日电 记者杨湛菲、王思北）

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