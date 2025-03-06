打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

优化高等教育布局 推进义务教育优质均衡

——教育部部长怀进鹏“部长通道”回应教育热点

2025年03月06日08:49 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　DeepSeek、智能机器人等新技术将会对教育产生什么样的变革？高校学科设置有什么新动向？如何让孩子们享受更优质、更适宜的基础教育？5日举行的十四届全国人大三次会议首场“部长通道”上，教育部部长怀进鹏回应教育领域热点问题。

　　“DeepSeek和机器人近期引起国内外广泛关注。这体现了中国科技创新和人才培养的效果，也对我们教育发展和人才培养提出了新要求。”怀进鹏说，教育部将结合国家战略需要和区域经济社会发展，有效推动高等教育优化布局和分类改革，更好地引导学校面向国家战略和产业急需培养人才。

　　近段时间，国内多所高校宣布进行学科专业调整，有增有减，引起社会关注。怀进鹏表示，下一步将优化现有学科，围绕国家战略需求和科技发展优化学科设置，前瞻布局新兴学科和交叉学科，加快布局人工智能、生物技术、新能源、新材料等领域学科建设。建立研究生、本科和高职三个学科专业目录的协同联动机制，建立人才供需动态监测机制，以更好适应国家需求，跟进产业发展。

　　学前教育毛入园率91.1%；义务教育巩固率95.7%，普及程度达到世界高收入国家平均水平；全国进城务工人员随迁子女在公办学校就读比例超过85%；全国2895个县级行政单位全部实现义务教育基本均衡，正在加快向优质均衡迈进……

　　我国举办着世界上规模最大的基础教育，有近50万所学校、2.3亿学生，关系千家万户的未来。“今年教育部将关注统筹调配教育资源，优化城乡学校布局，深入实施‘县中振兴’行动计划。”怀进鹏说。

　　怀进鹏表示，将继续加大国家智慧教育平台建设，今年我国将发布人工智能教育白皮书，指导学生适应人工智能时代、不断提升创新精神和能力。

　　针对大家关心的青少年身心健康，怀进鹏提到，刚刚开始的春季学期，很多学校都延长课间休息时间，有20余个省份推行“课间15分钟”，要让孩子们心里有阳光、身体能出汗，为未来打好基础。

　　今年6月1日，学前教育法将正式实施。政府工作报告中提到的“逐步推行免费学前教育”备受关注。

　　“教育部将会同相关部门研究出台相关政策，统筹学前教育普及普惠、布局调整、师资建设。”怀进鹏表示，鼓励有条件的幼儿园为2至3岁的幼儿提供托育服务，切实把生育、养育和教育有机结合起来，为老百姓提供更多实惠。

　　（新华社北京3月5日电  记者杨湛菲、王思北）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部