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学分互认，打破高校知识的“围墙”

2025年02月27日08:29 | 来源：光明日报
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原标题：【光明时评】学分互认，打破高校知识的“围墙”

近日，中南大学、湖南大学、湖南师范大学三所高校课程互选、学分互认的教学合作模式正式拉开序幕。湖南省教育厅印发《岳麓山大学城高校学分互认、后勤共保、设施共用实施方案（试行）》，从政策层面为高校资源互补融合夯实了制度保障。

修学分是大学生活的“规定动作”，而“学分互认”无疑打破了惯有方式。跨校选课为学生提供更广泛、更丰富的学习体验，也促进知识的交流与共享。实际上，这种育人模式已在全国多个地区落地。例如，在北京沙河高教园区高校联盟中，北京航空航天大学、北京师范大学、北京邮电大学等高校开设共享课程，供各校学生选择；深圳西丽湖国际科教城X9高校院所联盟，也启动了跨校课程互选计划，让校际资源实现联动。类似方式尝试打破高校知识的“围墙”，助力高等教育区域一体化建设，成为高等教育综合改革的有力之举。

减少了跨校“蹭课”的尴尬，能够在多元空间中增益学识、汲取智慧，在与外校师生的交流互动中获取别样的求学体验与丰沛的通识教育，这一切，学生是最大的受益者。这样的教育模式让学习不再停留在“修学分”上，它在完善受教育者的知识体系构建，乃至探路教育未来发展的方向。

于学校而言，教学资源实现了充分共享与互补。比如，有的学校社科类专业突出，有的学校更擅理工。跨校选课，让不同学校的优质资源得以互补，也给予学校更多集中优势、做强特色的空间，避免“千校一面”同质化。当然，学生的“脚”会投票，质优的课程有可能一座难求，而“质忧”的课程或门可罗雀。当壁垒打破成为常态，高校教师就会在提升教学质量方面花精力、下功夫，打造更多具有吸引力的好课程、好内容。

不同高校之间课程质量、学时、评价要求不同，“互认”的过程中能否实现求同存异并找到更公平的标准？本校较为受捧的课程，能否拿出来共享？倘若外校生选课占比较大，挤占了本校的上课资源，又是否有应对之策？一系列现实问题还需摸索与求解。

不少学校已在调研中积累了经验，无论是完善学分认证机制、确保课程质量对等，还是利用数据平台，在资源调配、排课时间上精细化管理，抑或是优化行政管理、提供配套保障等，都在操作层面让好措施落地生效。大学之大，在于为每个求知者搭建广阔通道。教育的方式或有不同，但最终目的都是：不断涵养兼具开放创新、社会关怀的现代大学精神，为培养既能登高望远、又可寻幽入微的时代英才积蓄力量。

（作者：李晓）

(责编：李昉、郝孟佳)

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