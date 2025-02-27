2025年全国高考进入倒计时。人民网特别推出“助梦高考生 校长有话说”系列报道，邀请高校书记、校长为高考生送上寄语，为考生们加油打气。 高考是一场洗礼，也是一次蜕变。愿这些温暖而有力的话语，化作同学们前行的力量，在这次洗礼中破茧成蝶，在更广阔的舞台绽放光彩。

人民网北京2月27日电 “春回大地，万物复苏。距离高考还剩100天，我谨代表同济大学，向所有正在为梦想拼搏的学子致以诚挚的问候和美好的祝愿。”2025年全国高考倒计时100天之际，中国工程院院士、同济大学校长郑庆华通过人民网向广大考生加油助力。

郑庆华介绍，同济大学是中国最早的国立大学之一，经过118年的发展，已经成为一所特色鲜明、在海内外享有崇高声誉的综合性、研究型、国际化大学。百年同济始终秉承“同舟共济”的校训， 与祖国同行，以科教济世，培养了40万名社会栋梁和专业精英，为国家富强民族振兴作出了不可磨灭的贡献。

“今天的同济大学正在以“数智化、绿色化、融合化”为路径目标，全面推动学科转型，实现高质量发展，谱写中国特色世界一流大学建设的新篇章。”郑庆华表示。

“同学们，高考不仅是知识的较量，更是意志的磨练。决战百日是奋力冲刺的号角，更是青春逐梦的誓言。请相信晨读的微光、深夜的笔触终将凝聚成破茧成蝶的力量。希望大家坚定信念，掷笔为刃，披荆斩棘，金榜题！我在同济等你们！”郑庆华向广大高考生发出诚挚邀请。（李依环、实习生高云晴）

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