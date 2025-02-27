2025年全国高考进入倒计时。人民网特别推出“助梦高考生 校长有话说”系列报道，邀请高校书记、校长为高考生送上寄语，为考生们加油打气。 高考是一场洗礼，也是一次蜕变。愿这些温暖而有力的话语，化作同学们前行的力量，在这次洗礼中破茧成蝶，在更广阔的舞台绽放光彩。

人民网北京2月27日电 “亲爱的同学们，高考在即，愿你们以信心和智慧跨越百日冲刺，用坚韧和汗水浇灌理想花开。”今天，2025年全国高考进入百日倒计时，中国工程院院士、山东大学校长李术才通过人民网向广大考生送上温暖祝福。

李术才介绍，学在山大，山东大学有杏坛数智启迪心思，有创新沃土激发创想，更有良师益友陪伴同学们快乐成长。期待广大考生以百日拼搏为笔，谱写与山大的盛夏之约。

“我在山东大学等你，一起跨越山海，奔向美好未来！高考加油，学在山大，快乐成长！”李术才向莘莘学子发出诚挚邀请。（李依环、实习生高云晴）

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