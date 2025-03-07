程建平委员：强化系统集成，破解中西部欠发达地区优质师资短缺难题

“建设教育强国，必须建立公平优质的基础教育体系。要更好地发挥中国特色社会主义制度的优越性，确保教育优质均衡中西部地区不落一地一人。”今年全国两会期间，全国政协委员、北京师范大学党委书记程建平在接受人民网记者采访时表示。

程建平表示，20年来，国家实施了一系列教师教育专项计划并产生了积极效果，但就目前来看，中西部欠发达地区优秀师资“下不去”难题尚未得到根本解决，优质师资短缺仍是当地教育发展的最大短板。

当前，国家已实施多项教师教育专项计划，比如2021年出台的“优师计划”，为中西部欠发达地区832个脱贫县定向培养教师；2023年实施的“国优计划”，重点培养研究生层次中小学科学教师。但在程建平看来，这些专项计划有待整体统筹，才能发挥最大的效益。

“对中西部欠发达地区师资精准供给还是不足。”因此，程建平建议，要强化系统集成，改革公费师范生培养体系，切实解决中西部欠发达地区优质师资短缺问题。

一是研究整合现有的“公费师范生”“优师计划”“国优计划”等招生专项，制定新时代国家“强师工程”，结合区域、学段、学科师资需求动态监测，统筹教师职前职后培养、供需匹配和政策追踪评估，重点优化对中西部欠发达地区的师资补充机制。鼓励部属师范大学重点面向中西部欠发达地区，实行本硕衔接国家公费教育，订单式培养师资。

二是制定教育选调生政策，激励更多优秀大学生到中西部欠发达地区从教，真正实现“孔雀西南飞”，有效解决教育优质均衡难题。

三是把全国优秀高中校长作为国家教育人才向中西部调配。把优秀高中校长作为国家公共教育人才资源管理，组织优秀校长更多地到中西部区县学校任职。

四是试点AI智能体赋能“教联体”建设，借助人工智能大模型构建教育领域的智能体，将教育发达地区名师金课转化为因地制宜、因材施教的分层级公益教育资源，助力中西部欠发达地区中小学在职师资培训和能力提升。

（图/实习生高云晴、实习生汤烁）