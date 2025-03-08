人民网北京3月8日电 （记者孙竞）今天，北京大学发布消息，今年该校将增加150个本科招生名额，新增计划将重点围绕国家战略急需、基础学科和新兴前沿领域，紧密结合学校规划发展方向、突出北大优势北大特色，主要依托元培学院、信息科学技术学院、工学院以及临床医学专业进行培养。

中国人民大学今天也宣布，在去年扩招基础上，2025年继续稳步增加本科生招生名额超100人。扩招重点锚定国家战略需求，精准对接基础学科支撑、前沿交叉学科建设、战略急需领域突破三大方向，打造人才培养高地。

记者梳理发现，近日已有清华大学、云南大学、上海交通大学、中国农业大学、武汉大学、西安交通大学、湖南大学等多所高校宣布本科扩招计划。新增的计划均面向国家急需的前沿技术和新兴业态，培养服务国家战略需求与社会发展需要的紧缺人才。

3月2日，清华大学宣布有序适度扩大本科招生规模，2025年拟增加150名左右本科生招生名额。同时将成立新的本科通识书院，新增本科生将进入新书院学习。新书院将以培养具备AI思维、胜任AI技术、具有AI与不同学科深度交叉知识素养的复合型人才为目标，以最AI的方式培养具备深厚AI素养、最具创新能力的未来领军人才。

3月4日，云南大学发布消息，2025年将继续扩大招生规模，拟增加300个本科招生名额，主要投向理工农医类专业及双学士学位项目相关专业。扩招重点针对科技、农业、医疗等关键领域人才缺口，强化理工农医类学科布局，着力培养直接服务于国家、地方经济与产业发展需求，助力区域创新能力提升的拔尖创新人才，同时推动双学士学位项目提质增量，促进学科交叉融合。

3月5日，上海交通大学宣布，该校将继续增加150名本科招生名额，重点面向国家急需的前沿技术和新兴业态，扩大人工智能、集成电路、生物医药、医疗健康、新能源等学科领域的招生规模。近年来学校持续稳步扩大本科招生规模，年均扩招近150人，主要集中在国家最紧缺的前沿学科。

3月6日，中国农业大学宣布，学校将扎实推进优质本科扩容，增加500名本科招生名额。重点面向国家急需的前沿技术和新兴业态，紧紧围绕粮食安全、生物智造、人工智能与装备制造、绿色能源与可持续发展、食品安全与人类健康等学科领域，扩大招生规模，同时计划开设院士班、卓越工程师班等人才培养班型。

3月7日，武汉大学发布消息，2025年，武大将进一步扩招本科生，计划招生7300人。此次增加的招生名额将重点面向国家急需的前沿技术和新兴业态，着力培养人工智能与多学科交叉的复合型人才，以更好地服务国家战略需求与社会发展需要。

同日，西安交通大学表示，为响应国家对于拔尖创新人才的重大需求，该校近十年来持续稳定推动扩大本科生招生规模，2019年至今已增加招生计划1500人，2025年将继续扩招200人，招生规模将达到6350人。在招生专业设置上，2025年将继续扩大人工智能、信息技术、储能技术、电气能源、医工交叉等学科领域的招生规模。

湖南大学当天也宣布，2025年，学校将增加本科招生人数300人，招生计划规模将达到6133人。招生计划增量将重点投放至基础学科、新工科、新文科与战略新兴领域专业。此外，学校今年计划新增量子信息科学、电子信息材料、集成电路设计与集成系统三个本科招生专业。2020年至今，该校已增加本科招生计划1083人。

记者了解到，今年1月，中共中央、国务院印发《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》，明确提出有序扩大优质本科教育招生规模。2月17日，教育部关于做好2025年普通高校招生工作的通知中要求，认真落实优质本科扩容工作。

3月6日，十四届全国人大三次会议举行经济主题记者会，相关部门负责人答记者问。国家发展和改革委员会主任郑栅洁表示，持续推动高等教育提质升级，就是推进优质本科扩容，进一步增加“双一流”建设高校本科招生规模，去年在优质本科的扩容方面扩招了1.6万人，今年力争再增加2万人。

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