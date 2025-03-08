打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>本网原创

北大、人大官宣！多所“双一流”高校宣布本科扩招计划

2025年03月08日12:19 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京3月8日电 （记者孙竞）今天，北京大学发布消息，今年该校将增加150个本科招生名额，新增计划将重点围绕国家战略急需、基础学科和新兴前沿领域，紧密结合学校规划发展方向、突出北大优势北大特色，主要依托元培学院、信息科学技术学院、工学院以及临床医学专业进行培养。

中国人民大学今天也宣布，在去年扩招基础上，2025年继续稳步增加本科生招生名额超100人。扩招重点锚定国家战略需求，精准对接基础学科支撑、前沿交叉学科建设、战略急需领域突破三大方向，打造人才培养高地。

记者梳理发现，近日已有清华大学、云南大学、上海交通大学、中国农业大学、武汉大学、西安交通大学、湖南大学等多所高校宣布本科扩招计划。新增的计划均面向国家急需的前沿技术和新兴业态，培养服务国家战略需求与社会发展需要的紧缺人才。

3月2日，清华大学宣布有序适度扩大本科招生规模，2025年拟增加150名左右本科生招生名额。同时将成立新的本科通识书院，新增本科生将进入新书院学习。新书院将以培养具备AI思维、胜任AI技术、具有AI与不同学科深度交叉知识素养的复合型人才为目标，以最AI的方式培养具备深厚AI素养、最具创新能力的未来领军人才。

3月4日，云南大学发布消息，2025年将继续扩大招生规模，拟增加300个本科招生名额，主要投向理工农医类专业及双学士学位项目相关专业。扩招重点针对科技、农业、医疗等关键领域人才缺口，强化理工农医类学科布局，着力培养直接服务于国家、地方经济与产业发展需求，助力区域创新能力提升的拔尖创新人才，同时推动双学士学位项目提质增量，促进学科交叉融合。

3月5日，上海交通大学宣布，该校将继续增加150名本科招生名额，重点面向国家急需的前沿技术和新兴业态，扩大人工智能、集成电路、生物医药、医疗健康、新能源等学科领域的招生规模。近年来学校持续稳步扩大本科招生规模，年均扩招近150人，主要集中在国家最紧缺的前沿学科。

3月6日，中国农业大学宣布，学校将扎实推进优质本科扩容，增加500名本科招生名额。重点面向国家急需的前沿技术和新兴业态，紧紧围绕粮食安全、生物智造、人工智能与装备制造、绿色能源与可持续发展、食品安全与人类健康等学科领域，扩大招生规模，同时计划开设院士班、卓越工程师班等人才培养班型。

3月7日，武汉大学发布消息，2025年，武大将进一步扩招本科生，计划招生7300人。此次增加的招生名额将重点面向国家急需的前沿技术和新兴业态，着力培养人工智能与多学科交叉的复合型人才，以更好地服务国家战略需求与社会发展需要。

同日，西安交通大学表示，为响应国家对于拔尖创新人才的重大需求，该校近十年来持续稳定推动扩大本科生招生规模，2019年至今已增加招生计划1500人，2025年将继续扩招200人，招生规模将达到6350人。在招生专业设置上，2025年将继续扩大人工智能、信息技术、储能技术、电气能源、医工交叉等学科领域的招生规模。

湖南大学当天也宣布，2025年，学校将增加本科招生人数300人，招生计划规模将达到6133人。招生计划增量将重点投放至基础学科、新工科、新文科与战略新兴领域专业。此外，学校今年计划新增量子信息科学、电子信息材料、集成电路设计与集成系统三个本科招生专业。2020年至今，该校已增加本科招生计划1083人。

记者了解到，今年1月，中共中央、国务院印发《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》，明确提出有序扩大优质本科教育招生规模。2月17日，教育部关于做好2025年普通高校招生工作的通知中要求，认真落实优质本科扩容工作。

3月6日，十四届全国人大三次会议举行经济主题记者会，相关部门负责人答记者问。国家发展和改革委员会主任郑栅洁表示，持续推动高等教育提质升级，就是推进优质本科扩容，进一步增加“双一流”建设高校本科招生规模，去年在优质本科的扩容方面扩招了1.6万人，今年力争再增加2万人。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部