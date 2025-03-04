原标题：培养善用人工智能的青少年

朱松纯 全国政协委员、北京通用人工智能研究院院长【代表委员连线】

随着人工智能的飞速发展，重复性、规律性工作将逐渐被机器取代，这对青少年的个人素质提出了更高要求。他们需要具备更强大的创新能力、更敏锐的批判性思维，以及更全面的跨学科知识融合能力，历经千锤百炼、大浪淘沙，成为不怕火炼、不惧水淹的“真金”。

我们要培养的青少年，应当是智能时代的先知者、先觉者、先行者。如果说智能时代的根本使命是为机器立“心”，那么青少年成长的根本任务就是为自己立“心”，预判时势的到来，觉悟时代的使命，从而引领时代的变革。对于青少年来说，人工智能应是助力自身成长发展的工具，而非主导自己的主人。他们可以利用智能学习软件制定个性化的学习计划，提高学习效率；也可以借助绘画、音乐制作软件等发挥自己的创造力，但同时也要避免过度依赖人工智能，导致自身能力的退化。

我们要塑造的青少年，应当具备融通文理的胸怀，思想自主、文化自信。打造通用人工智能不仅需要立“心”，还需要将人文思想融入对数理的解释。青少年的成长也当如是。近代以来，西方文明的叙事主导了全球现代化的进程。要从根本上扩大中国对世界的影响、树立强大的文化自信，需要新一代年轻人用数理逻辑，让中国的思想文化形成科学、可解释的话语体系，向世界讲述中国故事、发出洪亮有力的中国声音。因此，在教学阶段，我们应当充分发挥“AI+X”的优势，以文理结合为前提，为青少年打造融合式、沉浸式的学习场景，锻炼学生交叉学科方向的综合思维能力。

我们要造就的青少年，应当时刻提升自我认知和格局，做好引领未来的准备。在人机共生的智能时代，青少年应从社会尺度出发，拥有“为天地立心”的豪情壮志，将个人命运与国家、社会紧密地结合起来。我们要引导青少年深入了解人工智能对社会各方面的影响，通过安排科普讲座、社会实践等活动，让年轻一代走出“茧房”，切身体会到人工智能带来的社会福祉。

智能时代的大幕已经拉开，培养善用人工智能的青少年，是塑造我国参与国际合作和竞争新优势的关键。社会各界应携手共进，引导青少年正确运用人工智能技术，培养青少年创新能力和综合素质，让他们在未来的舞台上绽放出更加耀眼的光芒。

(责编：郝孟佳、李昉)