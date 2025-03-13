原标题：本科毕业考核不再“唯论文”

3月初，当许多2025届大学毕业生正忙于撰写毕业论文，浙江农林大学集贤学院新农科求真实验班211班的应届毕业生朱佳钦却专注地开展着科学研究。

“我可以将已在期刊上发表的论文作为科研成果提交，并将其作为毕业考核的依据，无需重新撰写毕业论文。这让我有更多的时间和精力，在自己感兴趣的昆虫病理领域深造。”朱佳钦告诉记者。

朱佳钦的这一选择并非个例，如今，有不少高校毕业生都选择以发表期刊论文、产出创新成果等方式代替传统的毕业论文考核。

近年来，包括北京邮电大学、天津大学、杭州电子科技大学等多所高校，允许学生将学科竞赛获奖、发表学术论文、出版著作等代替毕业论文参加毕业答辩。这也引发了热议：毕业论文是否仍是考查人才培养质量的有效方式，如何探索建立多元化的本科生毕业考核标准？为此，科技日报记者采访了相关专家。

毕业考核形式逐渐多样

长期以来，毕业论文在高等教育考核体系中占据着重要位置，其重要性早已深入人心。

“按照1981年颁布的《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》，凡申请学士学位的本科生必须提交毕业论文，并通过答辩。这一规定使得毕业论文成为本科生教育的重要组成部分，一直延续至今。”北京师范大学高等教育研究院教授李奇说，对照教育部2018年颁布的《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》，普通高等学校本科专业目录包含的92个本科专业类以及587个本科专业中，一般都包含毕业论文的要求。换言之，论文写作一直是衡量本科教学质量的核心指标之一。

然而，近年来国内高校在本科毕业考核评价方面逐渐展现出多元化的趋势。

不久前，浙江农林大学出台相关规定，允许应届本科毕业生以科技创新活动成果代替毕业论文（设计）并获得相应学分。今年，该校的朱佳钦等13名学生成为第一批“吃螃蟹”的人，他们分别来自动物医学、木材科学、应用化学、大数据、茶学等多个不同专业。

不仅是浙江农林大学，2020年，宁波大学科学技术学院出台毕业设计（论文）多样化实施办法，规定学生若以签约作者身份在知名网络文学平台发表作品且符合具体要求，可以申请以网文作品代替传统毕业论文。前不久，北京邮电大学发布《2023—2024学年本科教学质量报告》，提出该学年首次开展本科团队毕业设计（论文），鼓励学生跨专业、跨学科完成毕业设计（论文）……

记者注意到，各高校在实施多元化考核办法时，会根据自身定位和培养目标制定具体细则和要求。以宁波大学科学技术学院为例，学校制定了毕业设计（论文）多样化实施办法，从主持纵向科研项目、文学艺术创作等多个方面为不同专业学生提供了更多毕业考核渠道，每一种渠道都有严格且细化的要求。

论文撰写是否必要引热议

如今，高校毕业考核形式虽然趋向于多元，但具体应该采取哪种方式，不同专家的观点各不相同。部分专家认为，毕业论文作为高校学生独立完成的结业任务，其写作过程本身就是一次高度自我管理的锻炼。在这一过程中，学生需要自行寻找材料、组织思维与语言、构建论文框架，这进一步提升了他们的学术素养和综合能力。因此，以毕业论文为主的考核方式依然很有必要。

“毕业论文体现了学生写作和书面表达能力，是学校对教学质量的一次总结性评价。”李奇说，在强调有效沟通和交流的当代社会，培养学生的书面表达能力尤为重要。

河南大学文学院副教授李萱也持有同样观点。她曾指导过现当代文学和学科语文两门课程的论文写作。她认为，撰写毕业论文，对于多数不再继续深造的高校毕业生来说，是一个学习和成长的过程。这不仅能锻炼学生的思维能力，对他们未来的工作和生活也具有重要意义。“选择一个值得研究的问题，并以论文的形式来解答，这其中包含了发现、分析和解决问题的多种方法。”李萱说。

21世纪教育研究院院长熊丙奇对此有不同的意见。他认为，要想更加全面、客观地评价学生的综合素质和能力，不能仅依赖于毕业论文这一单一指标。在当前就业市场上，企业越来越注重求职者的实践能力和职业技能。因此，通过毕业设计、实习实训等方式来培养学生的实践能力，可能更为直接和有效。“更重要的是注重提升学生的思考能力和实践能力，让他们成长为社会需要的人。”熊丙奇说。

建立多维度考核标准是关键

在全球范围内，不同国家的高校对于本科毕业生考核的要求各具特色。李奇介绍，以美国为例，本科生是否需要提交毕业论文并通过答辩，主要取决于不同学校和专业的要求。对于开设荣誉课程的学校，以及那些研究型或理论性较强的学科领域，通常要求学生提交毕业论文并进行答辩。然而，也有一些学校允许学生通过完成项目、实习或综合考试等方式来满足毕业要求。

如今，国内的许多高校在这方面进行了创新实践。但如何构建多元的评价体系以培养高素质人才，仍是一个漫长的探索过程。浙江农林大学教务处处长郭建忠表示：“我们建立了学生发表论文与毕业论文有效结合的毕业考核机制，激发了学生参与创新实践活动的热情。近几年，我们本科生发表论文的数量不断增加，层次也逐渐提升。这一机制在培养创新型人才方面发挥了积极作用。”

“理想的毕业考核方案应该是多维度考核，不同专业可以根据其特性制定不同的衡量标准。”南开大学文学院副教授刘堃说，除了硬性标准之外，高校还可以进行弹性探索，为人才提供更广阔的成长空间。对于应用型专业，更应注重差异化考核，侧重考查学生的实操能力以及与行业需求接轨的能力。

“多样化是我国本科毕业考核评价未来的走向和趋势。随着高校分层和分类特点越来越明显，本科教学质量和市场选择之间的关系愈加紧密，高等教育将更加注重通过其内外保障和改进机制，对输入、过程、输出和成效验证等环节的人才培养质量进行评价。”李奇说。（记者 夏 凡 通讯员 陈胜伟）

(责编：李昉、郝孟佳)