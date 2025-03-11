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 石家庄市第二中学：AI“心灵导师”全天候守护学生心理健康   

2025年03月11日15:29 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月11日电 （记者陈琦）在河北省石家庄市第二中学的校园里，两位特殊的“心灵导师”——AI护心小屋及AI智能心理咨询师，全天候陪伴在学生身边。

AI护心小屋的虚拟导师“悟空”和学生互动。校方供图

AI护心小屋的虚拟导师“悟空”和学生互动。校方供图

走进教学楼转角处的AI护心小屋 ，AI虚拟导师“悟空”的投影面带微笑迎接着每一位同学。当学生进入小屋，系统立即通过人像识别技术主动问候：“好久不见，今天想聊聊什么？” 一位同学分享道：“最近学习压力大时，我会来这里和‘悟空’聊天。它能觉察到我语气里的焦虑，教我呼吸放松法，让我感到非常温暖。”

据该校心理教师介绍，AI护心小屋搭载了多模态感知系统的智能空间，可以通过声纹、微表情等13项指标动态评估学生的心理状态，并以积极心理学为导向，向有需要的学生提供温暖且专业的回应与引导。同时，AI护心小屋配备了监测功能，一旦识别出学生处于心理危机状态，将会第一时间发出预警，并联动校方与专业心理咨询师，形成“预警——干预——跟进”的全链条守护。

在积极心理中心的开放区域，AI智能心理咨询师同样发挥着重要作用。它以温暖的声线回应学生的倾诉，无论是学习压力、人际关系困扰，还是自我认知迷茫等问题，都能在这里得到倾诉的港湾和专业的帮助。

据悉，石家庄市第二中学是河北省最早开展心理健康教育的中学之一。在清华大学积极心理教育中心的指导下，石家庄市第二中学创办了全国首家中学积极心理教育中心，先后被评为全国心理健康教育示范校，全国生命教育重点实验基地、河北省心理健康教育示范校、河北省优化学生心理生活项目实验学校等。

(责编：唐婕、刘凡)

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