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3月22日开始报名！北京35所高职院校参与自主招生

2025年03月21日08:34 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月21日电 （记者王鑫）20日，北京教育考试院发布2025年高等职业教育自主招生工作通知，并公布了相关日程安排。3月22日至26日，考生可按招生院校的要求办理报名手续，每名考生限报一所院校。

北京市2025年高等职业教育自主招生工作日程安排。北京教育考试院官网截图

北京市2025年高等职业教育自主招生工作日程安排。北京教育考试院官网截图

根据规定，已参加北京市2025年高考报名的统考考生和单考考生均可报名参加高职自主招生。考生在办理报名手续时，要按照院校要求提供相应的信息和材料。招生院校按照相关要求自主组织入学考试，进一步完善“文化素质＋职业技能”考试招生方式。

录取时，院校要按照“全面衡量、择优录取”的原则，结合考生高级中等教育阶段的学习情况和院校考核成绩，自主确定录取方案，公示预录取名单，办理录取手续，并应于4月底前完成预录取。被录取的考生不再参加当年高考，与当年高考录取的新生统一于秋季入学。

通知要求，招生院校要严格落实“条件明确化、程序规范化、招生办法公开化、录取结果公示化”的要求，制定详细的方案并向社会公布，认真做好报名、考核、录取、公示等各个环节的工作。招生院校应加强入学体检复查，对不符合要求的按规定处理。

北京市2025年高职自主招生院校网上报名网址汇总。北京教育考试院官网截图

北京市2025年高职自主招生院校网上报名网址汇总。北京教育考试院官网截图

(责编：崔競文、刘凡)

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