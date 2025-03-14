人民网北京3月14日电 日前，教育部印发通知，部署实施高校学生就业能力提升“双千”计划（简称“双千”计划），推动全国范围内开设1000个“微专业”（或专业课程群）和1000个职业能力培训课程。

据介绍，“双千”计划以促就业为目标，立足推动高等教育人才培养供需适配，帮助学生补齐知识和技能结构短板，助力毕业生在离校前迅速提升就业能力，促进高质量充分就业。“双千”计划面向未来产业和战略性新兴产业发展、传统产业转型、数字经济、绿色经济、低空经济以及民生服务保障等人才急需，建设“微专业”和职业能力培训课程，主要面向本科、高职（专科）中高年级学生开设。

“微专业”主要分为急需紧缺型、应用技能型、交叉复合型三类。高校要结合实际需要开设多种类型的“微专业”，优先开设急需紧缺型、应用技能型，发挥“小学分、高聚焦、精课程、跨学科、灵活性”等优势，支持学生通过线上线下方式学习专业课程群3—10门课程，完成学习任务。职业能力培训课程主要分为基本素质提升类、专业技能训练类、人工智能应用类、实习实践类。

教育部要求，高校是实施“双千”计划的责任主体，要建立更加灵活的学习制度，探索学习成果证明等采集查询机制，广泛汇聚培训资源，开发系列课程。高校要优先发动2025届毕业生参与并获得相应学习成果证明，帮助提升就业能力、尽早落实去向。

下一步，教育部将在国家高等教育智慧教育平台、国家职业教育智慧教育平台、国家大学生就业服务平台分别开设专区，年内分批发布1000个“微专业”和1000个职业能力培训课程，建设一批大学生职业能力培训中心。同时，鼓励企业、社会组织、培训机构等自主开发培训资源，支持高校与人力资源社会保障部门、用人单位协同，深化校企对接合作，紧密结合当前就业市场用人需求，组织学生参与培训和实习实践。（孙竞、实习生刘亚丁）

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