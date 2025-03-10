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创新思政教育 培育时代新人

2025年03月10日08:36 | 来源：光明日报
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原标题：创新思政教育 培育时代新人

2024年11月13日，北京市第四中学顺义分校的思政课上，学生表演诗朗诵《致先辈》。新华社发

2024年11月13日，北京市第四中学顺义分校的思政课上，学生表演诗朗诵《致先辈》。新华社发

2024年8月8日，青年们在浙江省诸暨市同山镇丽坞底村的爱国主义教育基地里学习。新华社发

2024年8月8日，青年们在浙江省诸暨市同山镇丽坞底村的爱国主义教育基地里学习。新华社发

今年的政府工作报告提出，“全面实施新时代立德树人工程，推进大中小学思政课一体化改革创新”。

在新时代背景下，面对深刻的社会变革和青年的成长需求，如何加强思政教育创新，以更加科学高效的方式培育时代新人？本刊特邀请代表委员展开探讨。

嘉宾：

刘宏代表（辽宁师范大学党委书记）

吴德代表（四川农业大学校长）

兰臻委员（福建省漳州市实验小学党委书记）

主持人：

本报记者 王鲁婧 王轩尧

适应时代青年新需求

记者：当下，青年群体的思想观念、价值追求和信息获取方式发生了显著变化。应如何在思政教育中把握当代青年的新面貌、新特点，适应当代青年多元化需求，增强他们的认同感？

兰臻：青年群体思想开放，价值追求个性化，信息获取更多来自网络。思政教育要做到内容贴合实际，多关注青年关心的现实问题，把思政教育与这些热点相结合，让理论变得鲜活，让青年真切感受到思政教育的现实意义。可以借助短视频、直播等新媒体平台，用生动有趣的方式传播思政知识。加强互动参与，学校和社会层面可搭建线上线下交流平台，鼓励青年踊跃发表观点、积极参与讨论。

刘宏：思政教育重要的是解决情感认同和价值认同问题。以我校为例，我们打造了舞台上的思政课，由辅导员、思政教师带领学生共同排演的“讲述辽宁‘六地’故事，传承红色文化基因”舞台思政剧和“永恒的荣光”校史思政剧，推动第一课堂与第二课堂协同联动，用大学生喜闻乐见的形式，让思政教育入脑入心。

吴德：想要增强青年认同，思政教师队伍建设是根本保障。我们学校的思政教师每年都要到农民家里，开展为期两个月的实践研修，与乡村振兴一线的干部群众同吃同住同劳动。这种沉浸式体验，让教师将理论与实践有机融合，在课堂教学中运用第一手资料，以生动案例激发学生的共鸣，从而破解了过去部分思政课“教师照本宣科、学生低头刷屏”的困境。

建立科学评估新体系

记者：思政教育要确保有效性和前瞻性。应如何建立科学评估体系，衡量思政教育效果和学生价值观塑造成效？

兰臻：在教学过程评估方面，可以着重考察教学方法是否能因材施教、灵活多变；教学内容是否紧跟时代步伐；师生互动是否积极主动、富有成效。知识与行为评估要并重。价值观评估可采用问卷调查、案例分析等手段。此外，要进行长期跟踪评估，建立思政档案，优化教育策略。

刘宏：科学的评估体系应包括：建立明确评估目标，既包括知识能力目标，还包括价值目标；既要符合国家和社会的需求，又要贴近学生的实际生活和发展需要。构建多元评估标准，涵盖知识掌握度、技能提升度、价值观塑造等多个维度。采用多样评估方法，突破单一考试的评价方式。

吴德：评价机制改革是思政教育质量的保证。我校创新构建了“思政教育指数”评价体系，将思想品德、社会实践、志愿服务等要素都纳入综合素质评价，形成理论考核与实践表现相结合的多元评价机制。通过立体化评价流程，引导学生将价值观塑造融入日常生活。我们还配套建立了特殊群体帮扶机制，确保育人工作的温度与成效。

构建思政教育新场景

记者：在数字化转型背景下，如何利用大数据、人工智能等新兴技术构建沉浸式思政教育场景、创新思政教育模式？

兰臻：新技术蓬勃兴起，给思政教育带来了前所未有的革新契机。大数据能精准分析学生的思想动态和学习需求，为思政教育提供数据支撑，实现个性化教学。人工智能可以打造智能思政导师，通过自然流畅的对话方式，为学生答疑解惑，增强互动体验。元宇宙则能创建高度逼真的虚拟思政教育空间，如重现革命历史场景、模拟社会热点事件等。

刘宏：在构建沉浸式思政教育场景方面，可依托新技术打造虚实交融的学习空间。例如，可设计“乡村振兴经营”等互动剧本，结合分支剧情与AI即时反馈，让学生在决策中体悟家国情怀。在创新思政教育模式上，以大数据与人工智能重构教学闭环。鼓励学生使用AI工具创作短视频、虚拟展览，以“用户生成内容”深化认知。同步建立多模态评价体系，实现精准化、人本化的思政教育范式升级。

吴德：数字化时代，思政教师应把握好时代机遇，在思政教育内容、方法、机制、考核方式等方面充分运用数字技术，为思政教育高质量发展提供支撑。但在技术应用中，还要意识到新技术必须服务于价值引领的根本目标，避免陷入过度重视技术的误区。要努力实现技术与实践的有机融合，让新时代青年学子真正成长为堪当民族复兴大任的时代新人。

(责编：李昉、郝孟佳)

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