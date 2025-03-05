人民网北京3月5日电 （记者郝孟佳）4日，中国音乐学院中俄音乐文化研究中心成立仪式暨中俄音乐文化交流论坛在北京举行。

中国音乐学院中俄音乐文化研究中心成立仪式暨中俄音乐文化交流论坛。学校供图

中国音乐学院党委书记王旭东表示，中国音乐学院成立中俄音乐文化研究中心，旨在推动中俄音乐文化领域深度合作交流，发挥其在文化交流、学科建设与学术研究、人才培养和创新合作机制等方面的独特作用。希望中心利用双方学术优势，通过资源共享、课程共建、联合研究和双向出版等方式创新合作机制，推动音乐学科内涵式发展与国际化提升，建设国家级音乐文化智库。

成立仪式上，中国音乐学院与俄罗斯格涅辛音乐学院双方共同签署了《关于共建“中国音乐学院中俄音乐文化研究中心”合作协议》。来自中央音乐学院、上海音乐学院、哈尔滨音乐学院、暨南大学、首都师范大学、河北师范大学、哈尔滨师范大学等院校的学者共同出席本次活动，与会嘉宾围绕中俄音乐文化交流展开深度对话与交流。

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