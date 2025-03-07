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北京打造“京娃”系列教育智能体 探索人工智能应用新场景

2025年03月07日22:54 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月7日电 （记者孙竞）以德润心“京小思”、养育师“京小宝”、培训师“京小师”、AI 学伴“京小学”、健康师“京小健”、课间一刻钟“京小壮”、教联体“京小帮”……今天，北京市教委出台《北京市推进中小学人工智能教育工作方案（2025-2027年）》，计划从今年起，创新培育“京娃”系列智能体，全覆盖开展中小学人工智能通识教育。

方案指出，北京市将围绕AI“助教、助学、助育、助评、助研、助管”六大核心领域，探索人工智能应用新场景。在前期试点基础上，今年北京市将在中小学重点打造首批11个应用场景。包括3个“AI 助教”应用场景——智能备课、智能课堂质量监测、智慧作业/命题；3 个“AI 助学”应用场景——智能错题分析及资源推荐、自主写作批改、外语学习助手；2个“AI 助育”应用场景——智慧体育、心理健康助手；1个“AI 助评”应用场景——智慧综合素质评价；1个“AI 助研”应用场景——智能教师专业发展平台；1个“AI 助管”应用场景——智慧校园。

教育应用场景实现全新升级后，人工智能将以何种形象出现在我们身边？记者从市教委了解到，北京市今年将启动首批7个“京娃”智能体的培育建设。未来，将根据教育教学实际和人工智能技术不断迭代升级，持续推出更多“京娃”。

养育师“京小宝”是精准保育照护智能体，整合教育、医疗、体育等多个系统的数据资源，集纳幼儿生活成长、支持环境、照护措施、发展建议等。培训师“京小师”是赋能教师专业化成长的智能体，为教师提供综合性教育教学辅助工具。AI 学伴“京小学”围绕学生兴趣爱好提供个性化学习路径、适切性数字资源和探究性学习指导，围绕课前自主预习、课中高效学习、课后针对性复习提供定制化的学习建议和反馈。健康师“京小健”整合体育、美育、营养膳食、卫生健康等多方资源，形成促进学生身心健康的个性化模型。课间一刻钟“京小壮”集课间安全提示、学习答疑、运动伙伴、教室环境监测等功能于一体，全方位助力校园课间的有序、活力与健康。教联体“京小帮”提供教联体家庭教育课程分享、AI家庭教育智能咨询、区域优质教育资源活动管理、教育服务导航等一站式服务。以德润心“京小思”将立足京华大地生动实践和伟大成就，建设思政课教学和德育工作案例库、教案集。通过AI赋能把思政教育“小课堂”和社会“大课堂”有效融合起来，把德育工作做得更到位、更有效。

目前，北京已在6所教育部中小学人工智能教育基地、25所北京市中小学人工智能应用试点学校、91所中小学智慧校园示范校中全面开放应用场景，对接头部企业进行资源支撑，引导学校在“助教、助学、助育、助评、助研、助管”六大领域开展探索尝试。

(责编：李昉、熊旭)

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