人民网北京3月7日电 （记者孙竞）日前，北京市教委印发《北京市推进中小学人工智能教育工作方案（2025—2027年）》（以下简称方案），提出要加快建成具有首都特色的中小学人工智能教育体系与模式，从今年秋季学期开始，全市中小学校开展人工智能通识教育。

根据方案，从2025年秋季学期开始，全市中小学校开展人工智能通识教育，每学年不少于8课时，实现中小学生全面普及。学校可将人工智能课程独立设置，也可以与信息科技（信息技术）、通用技术、科学、综合实践活动、劳动等课程融合开展。

小学阶段以体验式课程为主，重在启蒙学生人工智能思维；初中阶段以认知类课程为主，重在引导学生利用人工智能赋能自身学习和生活；高中阶段以综合性和实践性课程为主，重在强化学生的人工智能应用能力和创新精神。

方案要求，开齐开足人工智能教育相关课程，探索设置中小学人工智能教育地方课程，鼓励各区和中小学校探索建设具有地域特色和学校特点的人工智能教育拓展课程。推动构建“高校+企业+中学”联合培养人工智能拔尖创新人才的体制机制，探索高校与中学合作开展人工智能人才培育模式，打造一批面向拔尖创新人才早期培养的人工智能教育高阶课程。

方案指出，从信息科技（信息技术）、通用技术、科学、数学等学科遴选有兴趣、有基础的教师，形成人工智能教育教师队伍。鼓励有条件的区、校通过公开招聘、人才引进、转岗培育等方式充实人工智能教育教师队伍。面向全市中小学教师实施“百千种子计划”，吸引相关学科教师参与，分批重点培养北京市人工智能教育领域100位专业名师和1000位骨干教师，辐射带动所有任课教师。对于在人工智能教育方面有突出贡献的教师，在教学成果评选、职称评审、绩效保障等方面加大倾斜支持力度。

鼓励高校、科研院所、高科技企业、社会资源单位面向中小学生开放人工智能实验室、体验馆、综合展厅、科技馆、博物馆等资源，建设中小学校外人工智能实践基地。鼓励有条件的区和学校建设学生人工智能创新实验室，发挥北京青少年创新学院和各区分院的作用，组织开展人工智能等主题的夏（冬）令营。

方案还提到，北京市将升级中小学智慧教育平台（北京市空中课堂），拓展开发人工智能教育公共服务平台，打造一站式“北京基础教育人工智能应用超市”。开展人工智能教育案例和应用场景征集与评选活动，遴选形成一批优秀案例和典型场景。鼓励开展人工智能科技节、人工智能作品展、人工智能课堂教学展示等多样化交流活动。

(责编：李昉、熊旭)