从燕园到高原——

本报记者 李 贞

青春是用来奋斗的。最近，人民日报微信公众号报道了一名优秀青年的故事。她是2024年北京大学学生年度人物之一、环境科学与工程学院2021级博士生李佳瑞。

在学术科研方面，李佳瑞成绩突出。依托国家自然科学基金的重大研究计划，李佳瑞曾跟随北大环境科考队前往青藏高原开展科研工作。

高原环境、任务繁重、时间紧迫……重重困难不断挑战着她的科考工作。然而，环境指标的变化不等人，采集到的环境样品都需要当天检测，否则具有当日环境指标的样品便会作废。面临繁重的科研任务与身体的极限挑战，李佳瑞携带仪器采水、采气、采土，回到实验室进行及时抽滤处理，与科考队员交流研究异常值或异常现象。在奔忙的间隙中，她随身带着眼药水缓解眼压，揣着纸巾擦掉随时可能流出的鼻血，硬挺着失眠的倦意与时间赛跑。

等处理完数据和样品，往往已经是凌晨。此时，高原上空密布璀璨繁星。立足在这样广袤壮美的山河间，李佳瑞感到这片土地上蕴藏着无限的希望与可能，也感到有幸参与这项工作。她说，自己有一种自豪感与使命感，因为通过钻研与探索能为祖国西南地区的水安全与能源安全提供相关的理论与科学支撑。

在科研之余，李佳瑞还习惯将环保意识融入日常生活中。她与同学策划了“校园农场”项目，以食堂四楼的露天阳台为起点，将秋天校园中堆叠的落叶转化为肥料资源，从而对板结的土壤进行调整，让土壤重焕生机。当看到同学们吃上自己种植的白菜时，李佳瑞心中满是成就感。

李佳瑞常说，自己生逢幸运的时代，能够躬耕于热爱的领域，幸运地一路有良师挚友相伴，漫漫科研长路，此道不孤。

和很多同学一样，李佳瑞用自己的刻苦与热情诠释着当代大学生的胸襟与生命力，将青春写在祖国大地上。许多网友为李佳瑞这样的优秀青年点赞。网友“海阔天空”说：“年轻人就该充满理想，朝气蓬勃！”网友“书琴”说：“有志青年，未来可期！为这样优秀的青年人点赞！”

(责编：郝孟佳、李昉)