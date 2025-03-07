原标题：培养更多人工智能领域拔尖人才

今年的政府工作报告提出，持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。

“从未来发展趋势看，人工智能领域顶尖人才的稀缺性将远远超过技术本身。人工智能领域的前沿突破和创新引领，需要一批具备深厚理论功底、强大工程实践能力以及跨学科综合素养的拔尖创新人才。”中国科学院院士、武汉大学校长张平文委员在接受记者专访时表示。

当前，我国在人工智能领域拔尖创新人才培养方面仍面临诸多挑战。那么，高水平研究型大学该如何有效推进人工智能领域拔尖创新人才培养？张平文委员从三个方面介绍了武汉大学的具体实践：一是面向科技发展和国家战略需求，更新人才培养理念；二是注重学科交叉融合，构建新质学科集群；三是提升学生实践能力，推动教育科技人才一体驱动。

“做好人工智能领域拔尖创新人才培养工作，顶层设计是前提。”张平文委员介绍，武汉大学以科技发展和国家战略需求为牵引，积极探索特色数智教育人才培养模式，2024年发布的全新修订的《本科人才培养方案》，将数智人才培养分为通识型、赋能型、应用型、专业型四个类型。其中，专业型人才培养目标精准锚定人工智能领域的拔尖创新人才。针对这一类型的学生，学校注重基础理论教学，培养学生面向基础理论问题开展创新性研究的能力。

在张平文委员看来，优化学科布局、构建人工智能交叉学科集群，是拔尖创新人才培养的根基。由此，武汉大学打破学科壁垒，促进数学、计算机科学与技术、图书情报与档案管理、测绘科学与技术等优势学科资源的深度融合，构建跨学科联合培养体系。

2024年，武汉大学设立“机器人技术”硕士专业，启动以机器人为主要方向的研究生培养工作；成立人工智能研究院，打造本硕博一体化的人才培养体系，致力于攻关重大基础理论难题和“卡脖子”技术问题；新增中法数学试验班等12个新兴交叉试验班。今年，学校还将揭牌运行机器人学院、集成电路学院等。

张平文委员提出，将教育、科技、人才贯通融合，提升学生的实践能力，是培养人工智能领域拔尖创新人才的关键。为此，学校依托教研相长的导师资源、科教一体的研究资源、产教融合的行业资源，打造以企业需求为导向、以重大科技项目为牵引、技术创新与产业需求相融合的人才培养体系。

“培养拔尖创新人才是一流高校的重要使命。”张平文委员表示，“武汉大学将继续锚定国家重大战略需求，聚焦人工智能前沿领域，培养具有突出创新能力、能够支撑高水平科技自立自强的复合型人才。”

（记者 王建宏 张锐）

(责编：李昉、郝孟佳)