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人工智能时代，推进语文教育正当时

2025年03月19日08:34 | 来源：光明日报
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原标题：【光明时评】人工智能时代，推进语文教育正当时

“通过对全国93所高校558个专业的调查发现，超过一半专业没有开设‘大学语文’，而且理工科专业开设的比例更低。”此前，全国人大代表、广东海洋大学副校长宁凌建议，高校全面开设“大学语文”课程，提高该课程地位，规范教材和大纲，提升教学质量。据媒体报道，该建议日前获得教育部答复。教育部在答复中称，下一步将指导相关专家组织开展调研，深入了解高校大学语文教学情况，推动高校深化大学语文教学改革。

AI时代，语文何为？对教育部门而言，这一问题不仅关涉语言文学教育的未来，也触及人文传统的传承延续和创新发展。众所周知，在我国的教育体系中，语文一直占有重要地位：不论是中小学阶段必修的语文课，还是各高校开设的大学语文等相关课程，都以制度形式明确了语言文学在我们日常生活中的重要性。语言文学独有的教化和审美功能，深刻塑造了当代中国的基本面貌。讲究润物无声、“熏浸刺提”的语言文学教育，是我们涵养人的素养的基本手段。掌握母语用法、培育完整人格和提升国民素质是语言文学教育的初衷，这不仅是维系民族血脉与赓续文化传统的根本途径，更是我们在现代化进程中以思想和审美“立人”的重要抓手。

在探讨教学改革的路径之前，厘清大学语文的价值问题更显紧要。总体而言，通过讲授优秀的文学作品，大学语文能让青年学子“兴发感动”于熔铸其间、绵延不绝的思想方式和审美形态，继而赓续传统伦理、道德主义、忧患意识、家国情怀等各种宝贵的精神财富。

具体而言，其一是借“言”入“世”。当代大学生首先要从学习母语入手观察、理解和融入社会。语言是人类的栖居之所，什么样的语言系统就会制造什么样的生存环境。当网络用语替代日常言语和文学语言时，青年一代的认知也容易局限于虚拟世界，并因此忽视当代中国的其他面向。针对这一现象，大学语文可以承担复兴母语之责。以经典的文学作品为窗，青年学子尽可从中体察中国的历史与现实。文学语言不论是慷慨粗粝还是简约丰盈，都能以言造象、传承精神，是古往今来伟大作家们对中国与世界的思想重构。通过文学语言的意象、情境与意涵，人类宝贵的文化遗产、优秀的思想传统才能为世人所体察。换言之，有了文学语言缔造的艺术世界供我们神与物游、思接千载，今人才可赓续中华民族那些非物质性的精神财富。从这一点来看，学习母语，传承中华文化，应该成为当代大学教育的一个基本要求。

其二是由“文”立“德”。一个公平公正的社会，既需要法律体系的保障，同时也离不开道德力量对人性的约束。而大学语文教育的一个题中应有之义，便是维护社会道德。道德主义传统绵亘不绝，在人类千百年来创造的优秀文学作品中得以薪火相传。更为重要的是，文学作品所传承的道德主义，不局限于私德领域，它以惩恶扬善的叙事法则，弘扬了诸如家国情怀和民族大义等至高道德。从这个角度看，高校推进大学语文教育，实则具有以道德本位培育新时代国民综合素质的现实价值。

其三是以“美”育“心”。当大学生遭遇价值困惑，大学语文课程可以用文学之美熏陶人心。如朱光潜先生所言，“慢慢走，欣赏啊”的审美经验，庶几可抚慰人心。借由阅读和创作文学作品，青年学子大可放慢脚步，在无功利的审美活动中，深度体验喧嚣扰攘的人间烟火和阒然无声的万物滋长。生命的美好与世界的无穷，在文学带来的审美感觉里疗愈人心。由是观之，可以说推进大学语文教育正当其时。

（作者：叶立文，系武汉大学文学院教授）

(责编：李昉、郝孟佳)

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