原标题：加快建设中国特色世界一流大学

教育是强国建设、民族复兴之基。《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》（以下简称《纲要》）的实施，标志着教育强国建设进入了蓄势突破、全面跃升的重要阶段。今年的《政府工作报告》提出，要坚持创新引领发展，一体推进教育发展、科技创新、人才培养，筑牢中国式现代化的基础性、战略性支撑。高等教育是建设教育强国的龙头，是科技第一生产力、人才第一资源和创新第一动力的重要结合点，在教育、科技、人才一体化发展中意义重大。全面深化教育综合改革，牢牢把握教育的政治属性、人民属性、战略属性，构建好有利于教育高质量发展的体制机制，是加快建设中国特色世界一流大学的必然要求。

坚持创新发展 激发高质量发展动力

纵观世界一流大学发展历程，始终需要直面社会变化，不断用新的理念、思路、方法解决新问题、化解新矛盾。高校作为科技创新生力军和重大科技突破的策源地，要承担起以创新型教育培养创新型人才、推出创新型研究成果的责任，为构建创新型国家提供坚实基础和重要支撑。坚持创新发展，是有效推动高校全面深化改革、全面提升人才培养和科学研究质量、全面服务教育强国建设的原动力。

面对创新驱动发展的新部署、支撑国家战略需要的新形势、人工智能技术应用的新挑战，高校要积极推进数字化、国际化、组织化，进一步提高教育教学和内部治理创新能力。要推进数字化赋能，接入人工智能教育大模型，促进教育管理传统模式更新重组，构建数字化教学平台，打造智慧校园新生态，探索数字赋能因材施教、创新性教学的有效途径，主动适应学习方式变革；要推进国际化赋能，创新国际教育合作平台机制，围绕国际前沿和国内薄弱、空白、紧缺学科专业开展深度国际交流，高质量推进国际产学研合作，积极参与全球教育治理，讲好新时代中国故事；要推进组织化赋能，牢牢把握国家重大战略需求，以目标导向强化前瞻性布局，以过程导向实施精细化管理，不断优化资源配置，实施有组织“大科研”、构建有组织“大党建”、创新人才集聚高地“大平台”，科学统筹组织体系化布局和功能性集成。

坚持内涵发展 筑牢高质量发展基石

教育具有鲜明的政治属性，推动高校事业高质量发展，必须坚持社会主义大学办学方向，着眼于“为党育人、为国育才”的根本目标，以高质量党建引领学校事业高质量发展。内涵式发展不是单纯的规模扩张，而是立足国家重大战略需求，深刻认识教育客观规律，深入分析学校发展实际，全面统筹资源，在人才培养、学科建设、学术研究、管理服务等方面提质增效，是全面均衡、优势突出的高质量发展。

正确处理规范有序和激发活力的关系，是教育强国建设面临的重大课题，也是推进高校内涵式发展的重要方法论。要强化党的领导这一根本保证，把党的领导全面融入学校治理体系，不断强化党委把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的核心作用；要强化立德树人这一根本任务，把立德树人成效作为检验改革成效的根本标准，培养具有坚定理想信念、强烈家国情怀、高尚道德情操、扎实理论功底、卓越实践能力的高素质人才；要强化以师生为中心的理念，坚持改革为了师生、改革依靠师生、改革成果由师生共享，凝聚全校师生员工的改革发展共识。

坚持特色发展 把准高质量发展方向

中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》明确要求“推进高校分类评价，引导不同类型高校科学定位，办出特色和水平”。目前，我国共有147所“双一流”建设高校，这些高校作为支撑中国式现代化、推进教育强国建设的重要方面军，要持续在凝练特色、分类发展上下功夫，进一步增强办学综合实力、打造战略引领力量，引导高校在不同领域不同赛道发挥优势、办出特色，打出加快推进教育现代化的“组合拳”。

坚持特色发展、避免“千校一面”，是世界一流大学建设过程中的重大考验。《纲要》强调，“分类推进高校改革发展”“实施高等教育综合改革试点”“建立分类管理、分类评价机制”，这为高校“双一流”建设提供了难得的发展机遇和历史窗口期。要在办学实践中明确定位，按照研究型、应用型、技能型等基本办学定位，强化科技教育和人文教育有效协同，推进理工农医、人文社科、艺术体育等高校差异化发展；要在服务国家战略中勇担使命，坚持实践导向和需求导向，整体性推进办学模式、育人方式、管理体制、保障机制综合改革，成为更好适应、支撑、引领经济社会发展的“快变量”，涵育特色办学理念和人才培养模式；要在适应新发展格局中优化布局，积极对接数字经济、产业发展等需求，及时推进人才培养适应性调整、前瞻性布局、结构性变革，创造新模式、催生新平台、形成新范式。

坚持融合发展 强化高质量发展支撑

“更加注重融合发展”是中共中央、国务院在《中国教育现代化2035》中提出的“八大基本理念”之一，是党和国家关于我国教育现代化发展的总体思路，也是统筹推进教育现代化进程的行动指向。中国高等教育要“由大转强”、实现现代化，需落实“融合发展”与“共建共享”新理念，通过跨界与融合释放新动能、实现新发展。融合不是简单做“加法”，而是要真正实现理念和实践的共融与创新。高校的发展要具备“融合”能力，通过打造灵活开放的合作体系，走融合发展道路，实现人才培养融合、科研体系融合、社会服务融合，为高等教育现代化提供有力支撑。

高校应坚持产教融合、科教融汇，深化校地企多方联动的开放合作体系，在更广范围和更深层次提升人才培养质量、推动学术研究全面转型升级，积极探索融合发展新路径。要深化校际融合，着眼于拔尖创新人才培养的实际需要，统筹新工科、新医科、新农科、新文科协同建设，在推进理工结合、医工融合、文理贯通、工文交叉和关键安全领域、涉外法治人才培养等工作中协同培养、有效融通；要深化校城融合，在发挥好“四个服务”功能基础上，把高校物理空间依托的城市作为办学治校的先行区、试验区，促进科研成果产业化应用，助力基层治理和经济建设，推动产业升级与城市发展；要深化校域融合，准确把握培养人才和满足社会需要之间的关系，高质量服务国家重大战略布局区域、学科专业相关辐射领域，进一步弥合人才培养供给侧和社会需求侧在结构、质量、水平上的差距。

坚持安全发展 坚守高质量发展底线

安全是发展的前提，发展是安全的保障。高校是培养社会主义建设者和接班人的重要阵地，肩负着立德树人的根本任务，师生的生命安全与和谐稳定重于泰山。走高质量发展道路，建设世界一流大学，必须将安全发展作为底线来坚守。

教育点多线长面广，校园安全稳定工作党和国家高度重视，社会关切、家长关注、师生关心，要将高校安全稳定工作提升到坚持总体国家安全观、坚持人民利益至上的高度来认识和理解，推动“平安校园”建设落到实处。要筑牢安全发展底线，有效提升风险防控能力，建立健全组织、制度、责任、教育、防控等工作体系，推进经常性排查、高质量整治、动态化管理有机结合。同时，要正确处理好改革发展稳定的关系，把握好改革的时度效，提振师生员工精气神，以更高水平的“平安校园”稳固支撑学校事业高质量发展。

（作者：姜泽廷，系中国政法大学党委书记）

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