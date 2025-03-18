打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

坚持“五位一体” 锚定高质量发展

加快建设中国特色世界一流大学

2025年03月18日08:35 | 来源：光明日报
小字号

原标题：加快建设中国特色世界一流大学

教育是强国建设、民族复兴之基。《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》（以下简称《纲要》）的实施，标志着教育强国建设进入了蓄势突破、全面跃升的重要阶段。今年的《政府工作报告》提出，要坚持创新引领发展，一体推进教育发展、科技创新、人才培养，筑牢中国式现代化的基础性、战略性支撑。高等教育是建设教育强国的龙头，是科技第一生产力、人才第一资源和创新第一动力的重要结合点，在教育、科技、人才一体化发展中意义重大。全面深化教育综合改革，牢牢把握教育的政治属性、人民属性、战略属性，构建好有利于教育高质量发展的体制机制，是加快建设中国特色世界一流大学的必然要求。

坚持创新发展 激发高质量发展动力

纵观世界一流大学发展历程，始终需要直面社会变化，不断用新的理念、思路、方法解决新问题、化解新矛盾。高校作为科技创新生力军和重大科技突破的策源地，要承担起以创新型教育培养创新型人才、推出创新型研究成果的责任，为构建创新型国家提供坚实基础和重要支撑。坚持创新发展，是有效推动高校全面深化改革、全面提升人才培养和科学研究质量、全面服务教育强国建设的原动力。

面对创新驱动发展的新部署、支撑国家战略需要的新形势、人工智能技术应用的新挑战，高校要积极推进数字化、国际化、组织化，进一步提高教育教学和内部治理创新能力。要推进数字化赋能，接入人工智能教育大模型，促进教育管理传统模式更新重组，构建数字化教学平台，打造智慧校园新生态，探索数字赋能因材施教、创新性教学的有效途径，主动适应学习方式变革；要推进国际化赋能，创新国际教育合作平台机制，围绕国际前沿和国内薄弱、空白、紧缺学科专业开展深度国际交流，高质量推进国际产学研合作，积极参与全球教育治理，讲好新时代中国故事；要推进组织化赋能，牢牢把握国家重大战略需求，以目标导向强化前瞻性布局，以过程导向实施精细化管理，不断优化资源配置，实施有组织“大科研”、构建有组织“大党建”、创新人才集聚高地“大平台”，科学统筹组织体系化布局和功能性集成。

坚持内涵发展 筑牢高质量发展基石

教育具有鲜明的政治属性，推动高校事业高质量发展，必须坚持社会主义大学办学方向，着眼于“为党育人、为国育才”的根本目标，以高质量党建引领学校事业高质量发展。内涵式发展不是单纯的规模扩张，而是立足国家重大战略需求，深刻认识教育客观规律，深入分析学校发展实际，全面统筹资源，在人才培养、学科建设、学术研究、管理服务等方面提质增效，是全面均衡、优势突出的高质量发展。

正确处理规范有序和激发活力的关系，是教育强国建设面临的重大课题，也是推进高校内涵式发展的重要方法论。要强化党的领导这一根本保证，把党的领导全面融入学校治理体系，不断强化党委把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的核心作用；要强化立德树人这一根本任务，把立德树人成效作为检验改革成效的根本标准，培养具有坚定理想信念、强烈家国情怀、高尚道德情操、扎实理论功底、卓越实践能力的高素质人才；要强化以师生为中心的理念，坚持改革为了师生、改革依靠师生、改革成果由师生共享，凝聚全校师生员工的改革发展共识。

坚持特色发展 把准高质量发展方向

中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》明确要求“推进高校分类评价，引导不同类型高校科学定位，办出特色和水平”。目前，我国共有147所“双一流”建设高校，这些高校作为支撑中国式现代化、推进教育强国建设的重要方面军，要持续在凝练特色、分类发展上下功夫，进一步增强办学综合实力、打造战略引领力量，引导高校在不同领域不同赛道发挥优势、办出特色，打出加快推进教育现代化的“组合拳”。

坚持特色发展、避免“千校一面”，是世界一流大学建设过程中的重大考验。《纲要》强调，“分类推进高校改革发展”“实施高等教育综合改革试点”“建立分类管理、分类评价机制”，这为高校“双一流”建设提供了难得的发展机遇和历史窗口期。要在办学实践中明确定位，按照研究型、应用型、技能型等基本办学定位，强化科技教育和人文教育有效协同，推进理工农医、人文社科、艺术体育等高校差异化发展；要在服务国家战略中勇担使命，坚持实践导向和需求导向，整体性推进办学模式、育人方式、管理体制、保障机制综合改革，成为更好适应、支撑、引领经济社会发展的“快变量”，涵育特色办学理念和人才培养模式；要在适应新发展格局中优化布局，积极对接数字经济、产业发展等需求，及时推进人才培养适应性调整、前瞻性布局、结构性变革，创造新模式、催生新平台、形成新范式。

坚持融合发展 强化高质量发展支撑

“更加注重融合发展”是中共中央、国务院在《中国教育现代化2035》中提出的“八大基本理念”之一，是党和国家关于我国教育现代化发展的总体思路，也是统筹推进教育现代化进程的行动指向。中国高等教育要“由大转强”、实现现代化，需落实“融合发展”与“共建共享”新理念，通过跨界与融合释放新动能、实现新发展。融合不是简单做“加法”，而是要真正实现理念和实践的共融与创新。高校的发展要具备“融合”能力，通过打造灵活开放的合作体系，走融合发展道路，实现人才培养融合、科研体系融合、社会服务融合，为高等教育现代化提供有力支撑。

高校应坚持产教融合、科教融汇，深化校地企多方联动的开放合作体系，在更广范围和更深层次提升人才培养质量、推动学术研究全面转型升级，积极探索融合发展新路径。要深化校际融合，着眼于拔尖创新人才培养的实际需要，统筹新工科、新医科、新农科、新文科协同建设，在推进理工结合、医工融合、文理贯通、工文交叉和关键安全领域、涉外法治人才培养等工作中协同培养、有效融通；要深化校城融合，在发挥好“四个服务”功能基础上，把高校物理空间依托的城市作为办学治校的先行区、试验区，促进科研成果产业化应用，助力基层治理和经济建设，推动产业升级与城市发展；要深化校域融合，准确把握培养人才和满足社会需要之间的关系，高质量服务国家重大战略布局区域、学科专业相关辐射领域，进一步弥合人才培养供给侧和社会需求侧在结构、质量、水平上的差距。

坚持安全发展 坚守高质量发展底线

安全是发展的前提，发展是安全的保障。高校是培养社会主义建设者和接班人的重要阵地，肩负着立德树人的根本任务，师生的生命安全与和谐稳定重于泰山。走高质量发展道路，建设世界一流大学，必须将安全发展作为底线来坚守。

教育点多线长面广，校园安全稳定工作党和国家高度重视，社会关切、家长关注、师生关心，要将高校安全稳定工作提升到坚持总体国家安全观、坚持人民利益至上的高度来认识和理解，推动“平安校园”建设落到实处。要筑牢安全发展底线，有效提升风险防控能力，建立健全组织、制度、责任、教育、防控等工作体系，推进经常性排查、高质量整治、动态化管理有机结合。同时，要正确处理好改革发展稳定的关系，把握好改革的时度效，提振师生员工精气神，以更高水平的“平安校园”稳固支撑学校事业高质量发展。

（作者：姜泽廷，系中国政法大学党委书记）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部