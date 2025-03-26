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京秦相牵助力成长，博士课堂点燃梦想

北科大博士团队赴甘肃秦安开展励志助学活动

2025年03月26日15:36 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月26日电 “非常高兴能来到秦安，和大家分享我的学习经历和科研故事。我曾经也和你们一样，在求学的道路上不断探索，遇到过很多困难，但始终没有放弃对知识的追求。”前不久，甘肃省天水市秦安县兴国中学报告厅内座无虚席，北京科技大学博士研究生张冲现场分享了自己的成长故事。

活动现场。北京科技大学供图

活动现场。北京科技大学供图

当天，“京秦相牵·智引未来”北京科技大学博士生2025年秦安励志助学活动启动仪式在兴国中学举行。北京科技大学选派来自土木工程、材料科学与工程、机械、自动化、物理、化学等学科专业的12名博士生走进该县34所初中、3所小学开展励志助学宣讲，用亲身经历点亮乡村孩子的求学梦想。

“听了博士哥哥姐姐们的分享，我觉得学习有了更明确的方向，我也要努力学习，天天向上。”秦安县桥南中学一名初一学生接受采访时说。

活动现场。北京科技大学供图

活动现场。北京科技大学供图

记者了解到，“京秦相牵·智引未来”北京科技大学博士生秦安励志助学活动已连续举办两年。博士研究生们通过分享个人求学经历、学习方法、科普知识、大学学习生活等内容，为当地学生打开了视野，启迪了智慧，树立了学习榜样。

“我们不仅要做知识传播者，更要当成长引路人。”北京科技大学学生工作部副部长王斌表示，12位博士精心准备宣讲内容，多方筹措捐赠物资，努力为学生们送上丰厚的精神大餐和精美的学习用品。未来，学校还将进一步深化定点帮扶工作实效，积极发挥教育科技人才优势，助力秦安县乡村教育振兴走深走实。（李依环、实习生曲家谊）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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