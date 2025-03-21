人民网北京3月21日电 春意正浓，万物复苏，一场盛大的春日序章正在悄然上演。春分刚过，大学校园里，悄然萌动的枝头新绿，晕染出蓬勃的春日画卷，这是独属于象牙塔的生机序章。

学子们用脚步丈量春光的脉络，以指尖触碰自然的笔触——樱花蘸染书页，垂柳轻抚湖面。让我们乘着春风十里，踏上新的征程，与春天相会于校园。（李昉、实习生曲家谊）