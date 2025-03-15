人民网北京3月15日电 （记者孙竞）今天上午，由中国政法大学、北京市司法局和北京市朝阳区联合主办的涉外法治基地建设推进大会举行。会上正式启动了中国政法大学涉外法治基地（北京朝阳），并签署涉外法治人才协同培养合作协议。

据介绍，中国政法大学涉外法治基地（北京朝阳）将整合学校现有的 “国家级涉外法治研究基地” “涉外法治人才协同培养创新基地（培育）”两个国家级基地和中央政法培训学院资源优势，组建成立涉外法治基地，聚焦国际经贸规则重构与数字时代法律挑战，构建“三位一体”创新服务体系，打造国际争议解决和法律服务新高地。

中国政法大学党委书记姜泽廷表示，未来朝阳基地将逐步构建实践、实训、实战“三圈”赋能，“教学+业务+场景”有机统一的高素质复合式实战型涉外法治人才协同培养模式，实现教育链、人才链与产业链的深度融合与创新发展。同时，通过“校-市-区”强强联合，建立“人才支撑、机制创新、价值输出”的战略布局，积极推动我国从国际规则适应者向全球治理引领者的跨越。

中国政法大学校长马怀德介绍，基地将聚焦涉外法治中三个重点领域，一是聚焦国际经贸规则与商事争端解决领域，培养大批在经贸规则谈判和商事争端解决领域有“战斗力”的后备人才；二是聚焦数据跨境流动合规领域，全面推进培训、研究、人才培养工作；三是聚焦知识产权跨境领域，搭建服务平台，助力高精尖产业“走出去”。

会上，基地与首批6家仲裁机构、11家律师事务所签订了人才协同培养合作协议，并为来自国家部委、国际组织、涉外仲裁机构、涉外企业和律所的40余位实务导师颁发聘书。《中国政法大学涉外法治基地三年行动计划（2025-2027）》也在会上发布。

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