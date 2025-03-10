原标题：教育科技人才一体推进，既要顶天也要立地

3月6日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平看望了参加全国政协十四届三次会议的民盟、民进、教育界委员，并参加联组会，听取意见和建议。他强调，新时代新征程，必须深刻把握中国式现代化对教育、科技、人才的需求，强化教育对科技和人才的支撑作用，进一步形成人才辈出、人尽其才、才尽其用的生动局面。

如何推进教育科技人才一体发展？3月9日，全国政协常委、中关村实验室主任、中国工程院院士吴建平告诉科技日报记者，这是一篇大文章，需要政府、高校、科研机构、企业、社会等多方形成合力。

有组织科研给产业带来突破性创新

吴建平向记者回忆起了自己当年领衔研发CERNET的往事。

CERNET是中国教育和科研计算机网，也是我国第一个互联网骨干网。这项重大工程由清华大学等10所高校联合承担。

从跟跑、并跑到领跑，在持续30年的互联网关键核心技术攻关中，CERNET创造了中国互联网历史上的众多第一，也让我国成为互联网技术的策源地。“仅CERNET核心节点学校就为我国培养了大批互联网技术人员，成为我国有组织科研的典范，同时带动了全国高校互联网学科的快速发展。”吴建平说。

吴建平认为，产业的创新点，有时就藏在国家重大课题中。国家重大科研项目完成，新的产业也应运而生。这时，就需要新的模式，来给产业注入可持续发展的动力。

2000年，教育部批准CERNET转制方案，保持CERNET科研体制不变，继续承担重大科研项目，组建赛尔网络有限公司，负责CERNET运营和技术研究成果转化，形成科研和企业并存的创新体制机制。

后来，双方还共同组建了下一代互联网核心技术国家工程研究中心，为我国在基于IPv6的下一代互联网领域开展重大技术研发、科技成果转化和产业创新服务开创了新的模式。“这实际上开创了科技产业融合发展的新模式。”吴建平说。

优化高等教育布局和人才培养模式

习近平总书记强调，实现科技自主创新和人才自主培养良性互动，教育要进一步发挥先导性、基础性支撑作用。

吴建平说，面向国家重大战略需求做科研，其实也为培养人才提供了实战平台。

互联网是理论与实践紧密联系的技术，要让高层次人才脱颖而出，不仅有赖扎实的学科教育培养，还要重视实战实训的筛选方式。当年，吴建平就做出大胆的决定，在主持建设CERNET等国家重大工程时，让年轻学生投身科研一线，参与核心技术自主研发。事实证明，重大科研项目是很锻炼人的。“通过这些项目，他们兼备学术视野与工程能力，成为互联网科技领域的骨干人才。”吴建平笑言。

北京市科学技术研究院创新发展战略研究所所长伊彤代表今年关注的，正是“一体推进教育发展、科技创新、人才培养”话题。

她在接受科技日报记者采访时建议，应以国家战略需求为牵引，优化高等教育布局和人才培养模式。高校的学科专业设置和课程内容要因时而变、因势而变，及时进行调整，对急需学科，要超常布局、提前布局。

此前印发的《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》已经明确，要按照研究型、应用型、技能型等基本办学定位，推进高校分类发展。

分类发展非常重要。伊彤表示，为了让高校真正找到合适自己的赛道，可进一步明晰高校分类标准，建立高校分类设置、分类支持、分类评价的机制，根据不同类型高校功能定位、实际贡献、特色优势，开展差异化评价，推动高校多样化发展、特色化办学。“构建既有‘全能选手’又有‘单项冠军’的高质量高等教育体系。”伊彤总结。

为更好地适应国家发展需要，还需完善高等教育层次结构。“像研究生招生，很多高校表示名额不足。建议扩大研究生教育规模，加大对国家重大领域、急需学科、新兴学科的博士研究生招生名额支持。”伊彤道出了大家的呼声。

此前，教育部等八部门联合印发《普通本科高校产业兼职教师管理办法》，为企业家和工程师进校园扫清了障碍，给出了明确的鼓励信号。

伊彤说，这让企业的基础科研、产业技术创新、市场产品研发等环节融入人才培养过程，有助于拉近人和社会经济发展需求的距离。

促进集群建设与学科专业设置协调发展

谈及区域经济发展，中联资产评估集团有限公司董事长范树奎委员给出了他的观察：高等教育和职业教育对企业“智改数转”的支撑不足，区域产业人才需求与供给数据缺乏有效互通，区域重点制造产业和就业缺口大的制造服务业供需还不匹配……

他盼望高校与其所在区域的联系能更紧密。

范树奎认为，可以由政府部门指导，市域产教联合体、行业产教融合共同体牵头，生态化、内涵性推动制造服务业和相关专业协同发展，形成教育、科技和人才的良性互动。

针对此前校企合作存在“剃头挑子一头热”的情况，范树奎建议，可以出台相关具体政策，鼓励龙头企业深度参与应用型本科学校举办职业技术学院或开设职业技术专业。为实现地区人才的供需匹配，还要完善区域行业就业指导委员会制度，搭建区域就业数字化服务平台。“这能为教育与产业决策提供数据支撑，促进产业集群建设与高校学科专业设置协调发展。”范树奎说。（记者 张盖伦）

(责编：郝孟佳、李昉)