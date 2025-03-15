人民网北京3月15日电 （记者孙竞）今天上午，中国政法大学涉外法治基地（北京朝阳）在北京市朝阳区启动。中国政法大学、北京市司法局和北京市朝阳区将协同培养涉外法治人才。中国政法大学党委书记姜泽廷在接受人民网记者采访时表示，学校聚焦涉外法治领域，构建高素质法治人才联合培养体系，将国家战略需求深度融入育人全过程。

姜泽廷表示，中国政法大学始终以学科优势、师资优势深耕涉外法治。学校以“人才培养+科学研究”双基地为引擎，构建覆盖58个国家和地区、306所顶尖高校及国际组织的全球合作网络，形成多元协同、贯通中外的联合培养体系。其中，与国外高校联合开展的“双学位培养”“国际交换生”等项目已成为我国涉外法治人才输出的核心阵地。

“在法大，多个涉外实验班为学生提供了突破专业限制，跨专业修读课程的可能性。”姜泽廷介绍，学校成立了“涉外法治人才培养实验班”“北京外国语大学涉外法治人才联合培养实验班”和“西班牙语特色人才培养实验班”，以“外语+法律”为突破口，推动多领域深度融合。另开设德、日、俄语等5种外语通识必修课，在强化学生的语言能力的同时，为国别法奠定了坚实研究基础。

姜泽廷认为，培养高素质涉外法治人才，需要打破院校壁垒，构建人才培养共同体。2021年，中国政法大学与北京外国语大学合作开设涉外法治人才联合培养班，在学制上打通本硕，学生可以突破专业限制，跨专业修读课程。法大还与北京理工大学和北京邮电大学签署了战略合作协议，探索“法工融合”新范式。“搭建跨校协同育人网络，才能实现资源互补与优势叠加。”姜泽廷谈到。

为破解“重理论轻实践”难题，中国政法大学还与国际组织共建“实训－实战”双通道，与联合国国际法院、环境规划署合作设立环境法研究基地，并与世界银行国际金融公司等签署实习协议，研究生赴国际组织实习人数位居国内高校前列。近五年来，中国政法大学已选派300余人次赴联合国纽约总部、联合国教科文组织、世界银行（国际金融公司）、联合国贸易和发展会议、荷兰海牙国际刑事法院、亚非法律协商组织等国际组织实习。

“法大将全球化竞争最前沿的实战场景转化为人才培养的‘实践教学课堂’，努力培养出一批‘德法兼修、明法笃行’的高素质涉外法治人才，为中国式现代化行稳致远提供全面的涉外法治智力支持和有力保障。”姜泽廷最后说。

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