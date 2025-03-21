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如何正确看待“大学排行榜”

人民网记者 李镭 孙竞 李依环
2025年03月21日17:26 | 来源：人民网-教育频道
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大学排名变化，你关注了吗？

日前，各路大学排行榜接连出炉。自然指数世界大学排行榜上，中国科学技术大学跃居全球第二；泰晤士高等教育世界大学声誉排名中，清华大学位列全球第八。

近年来，更多的中国高校在国际大学排行榜上亮相，引来世界“凝视”。热闹之余，我们不妨重新认知榜单，验算这一套套“标准答案”。

大学排行榜真的“权威”吗？

长期以来，大学排行榜被视为衡量高校综合实力和影响力的工具。无论是家长择校还是企业选人，排行榜俨然成了一把公认的尺子——大学好不好，排行榜里找一找！

“QS”“THE”“U.S.News”……这些被熟知的大学榜单，不仅经常出现在各类留学宣讲中，更是被一些地方视为人才引进的参考。“进入全球百强大学”的口号，让家长、学生们热血沸腾。

然而另一方面，中国人民大学、南京大学、兰州大学等中国知名高校陆续宣布退出“国际大学排名”，客观上为“榜单热”降温。

大学排行榜，到底应该怎么看？

仔细观察便可发现，目前世界上发布大学排行榜的机构有几十家，基本上都是市场化运作。其目的固然有为大学教育提高水平做参考的因素，但不得不说，有些确是为学生提供升学咨询以谋取商业利益。

各个榜单，算法不同。有的是评委投票，难免有主观因素；有的是量化指标，权重分配办法各异。比如，根植于西方教育理念和价值观的排行榜，多以论文数量、引用率等科研指标为核心，而教学质量、学生发展、社会贡献等难以量化的因素则被边缘化。同时，考虑到商业利益，有些榜单会对长期给予赞助的高校特殊照顾。

同一所大学、不同的榜单，位次可能大相径庭。被誉为“科研创新重镇”的中国科学技术大学，在2025THE世界大学排名中，位列全球第53名；而在2025QS世界大学排名中，跌至全球133位，竟相差80个位次。

对于中国高校来说，人才培养、价值塑造、基础研究、文化传承、社会服务等功能并不能体现在榜单中。这也导致中国高校在某些排行榜中的位置被低估。

大学排行榜只是提供了一种参考，并非唯一标准；反映了部分事实，不是全部真相；具有一定价值，而非绝对权威。

中国高校培养不出创新人才吗？

细数不少大学排行榜，能进入各榜单百强的中国高校，不足10所。网上一直有这样一种论调：中国大学的科研创新能力不够，中国式教育只会培养“做题家”，而难出创新者。事实果真如此吗？

“我们的企业和我们自己，都是在中国土生土长的。”在近期召开的民营经济座谈会上，现场唯一的“90后”代表、宇树科技创始人王兴兴动情地说。

从任正非创立华为打造全球通信巨头、南存辉带领正泰电器问鼎世界光伏之巅，到《黑神话：悟空》以数字美学重构东方神话、DeepSeek搅动全球AI格局、云深处科技以“四足机器人”突破重构工业场景……一批又一批我国自主培养的人才以技术成果惊艳世界。

今天的中国，正在成为顶尖人才成长的沃土、原创性创新的策源地。

清华大学“清华学堂人才培养计划”，聘请姚期智等著名学者担任首席教授，构筑人才培养特区。“因材施教”和“深耕精耕”相结合、推行“广基础、重交叉”的特色人才培养模式、设置阶梯式培养环节……截至2024年6月，“姚班”学生在本科期间共发表468篇论文，155人次在国际会议上作报告。

中国地质大学（北京）牵头发起“深时数字地球”计划，有100多个国家的科学家参加；厦门大学牵头发起“海洋负排放”计划，有30多个国家的科学家参与合作。与排行榜前列的欧美高校相比，我们同样有实力主导国际科学发现和研究，为解决人类共同面临的挑战提供中国方案。

值得警惕的是，大学排行榜从来不是纯粹的测量工具。它们也是国家话语权与软实力争夺的“隐形战场”，通过固化认知助力“收割”全球人才。

中国教育只能在赛道上跟跑吗？

曾经一度，为了在大学排行榜上力争上游，一些大学办成了“千校一面”，办学特色逐渐模糊，人才培养模式趋同。而今，综合性大学不再被视为高校发展的唯一标杆。

距离高考不到100天，升学重磅消息传来：“双一流”高校本科招生规模今年将再扩招2万人。北京大学、清华大学、中国人民大学、上海交通大学等高校纷纷“官宣”扩招计划。

“以往的扩招多少有一些‘以量的增长为主’的影子，而新一轮是‘质的提高和结构调整’的要求，着力让高校学科布局更科学合理、人才队伍建设更高效均衡。”中国科学院院士、上海交通大学校长丁奎岭解读称。

近年来中国持续推进优质高校扩容，也透露出高校发展的新思路：更加独立自主，少受国际排名的干扰。

要知道，在“QS”等排行榜中，师生比是衡量教学水平的重要指标之一。以往，不少大学为了跻身世界前列，在招生规模上有所克制；如今，随着综合国力的发展，中国高校开始从实际出发，注重培养人才而不是提升排名。

近段时间，以本土人才为主制作的文化、科技产品接连惊艳世界。这一现象并非偶然，正是中国教育在基础教育、学科融合、政策支持等多维度优势的集中爆发。

基础教育稳步扩优提质，筑牢学生基础能力的“钢筋骨架”；职业教育设置1434个专业，基本覆盖国民经济全领域；高等教育以学科专业设置调整优化为引擎，推动分类发展与特色建设……中国教育专注“新赛道”：以人才培养为核心，强调服务国家战略需求与社会发展需要。

面对如今的时与势，家长、学生们选择大学时也应更加理性。进入高排名大学并非人生成功的唯一路径，重视专业领域的优势，在多元价值中找到自己的坐标，更能在未来的竞争中脱颖而出。

(责编：郝孟佳、刘凡)

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