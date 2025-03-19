人民网北京3月19日电 （记者李依环）“学会要主动作为，牢牢把握高质量发展主题主线，实施新时代立德树人工程，坚持以人民为中心发展教育，加强高水平书记校长和教师队伍建设，推进国家教育数字化战略，提高教育对外开放水平，共同把学会的各项事业办好。”近日，中国教育学会召开的2025年度工作会议暨第九届理事会第三次会议上，中国教育学会会长朱之文表示。

大会现场。中国教育学会供图

对于做好学会2025年工作，朱之文表示，一是加强政治建设，不折不扣落实巡视整改；二是加强咨询服务，服务国家教育决策和重大战略实施；三是加强学术建设，着力发展繁荣教育科学；四是加强分支机构建设，不断激发分支机构活力；五是深入实施“领航计划”“卓越计划”，服务书记校长和教师专业成长；六是深入开展教改实验，积极探索基础教育高质量发展有效路径；七是深入开展教育国际交流与合作，助力高水平教育对外开放；八是深入推进与地方学会的协同，广泛凝聚发展合力。

会上，教育部基础教育司司长田祖荫、教材局局长田立新、校外教育培训监管司司长范海林、教师工作司司长俞伟跃、体育卫生与艺术教育司一级巡视员郝风林作专题报告。此外，大会还公布了中国教育学会2024年度优秀分支机构名单，学会比较教育分会、小学教育专业委员会、小学数学教学专业委员会、地理教学专业委员会、教育督导分会、班主任专业委员会等6个分支机构被评定为“优秀分支机构”。

据悉，本次会议以线下线上相结合形式召开，全国40个分会场共1000余名代表集中参会。大会期间还举行了监事会会议、中国教育学会期刊工作会议和学术委员会主任委员会议。

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