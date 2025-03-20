人民网北京3月20日电 （记者王鑫）近日，教育部发布《关于同意设置北京科技职业大学的函》，同意以北京电子科技职业学院为基础设立北京科技职业大学，学校标识码为4111010858，同时撤销北京电子科技职业学院的建制，同意首批设置合成生物技术、汽车工程技术、机械电子工程技术、自动化技术与应用、集成电路工程技术、数字媒体艺术等6个职业本科专业。北京科技职业大学的正式设立，标志着北京市属公办本科层次职业学校实现了零的突破。

据北京电子科技职业学院教务处处长吴升刚介绍，以上6个职业本科专业均属教育部职业教育本科专业目录内专业，所依托高职专科专业均为国家级或北京市级高水平专业群，分别对接首都“2441”产业中的医药健康、集成电路、高端汽车制造和智能网联汽车、智能制造与装备、临空经济区、文化创意和数字创意等产业。

“职业本科不是普通本科教育的翻版。”北京电子科技职业学院院长王伟表示，6个职业本科专业将于今年启动招生工作，9月将迎来首批新生。在专业建设上，今后，学校将开展职业本科专业建设布局，申报建设一批符合未来产业发展特别是服务新质生产力需要的职业本科专业，到2030年本科专业总数达到40个左右。学校还将重点聚焦生物医药与大健康、智能网联汽车、集成电路、航空航天等产业，分类施策全力打造全国标杆专业，将药品生物技术、智能网联汽车技术、集成电路和航空航天等专业群打造成为全国领先的“赛道冠军”，不断提升学校专业建设与首都经济社会发展的匹配度、服务贡献度。

在校企深度融合发展上，王伟表示，学校每个职业本科专业将确定2－3个行业领军企业开展实质性校企深度合作，共建产业学院、工程师学院和现代学徒制中心、市域产教联合体和产教融合共同体等校企合作载体，依托产教融合孵化园、技术应用中心、大师工作室等技术服务机构，为学生提供多元化、多层次、多渠道的实践空间通道，为行业和企业发展提供高素质人力资源支撑。

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