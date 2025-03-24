原标题：教育部召开教育家精神铸魂强师行动推进会暨2025年教师队伍建设重点工作部署会

日前，教育部在湖北省武汉市召开教育家精神铸魂强师行动推进会暨2025年教师队伍建设重点工作部署会，学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，贯彻落实《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》《中共中央 国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》，部署新时代高水平教师队伍建设重点工作。教育部党组成员、副部长杜江峰出席会议并讲话。

会议强调，要充分认识教师队伍在教育强国建设中的极端重要性，系统总结弘扬践行教育家精神、健全师德师风建设长效机制、深化教师教育改革等方面的宝贵经验，深入分析科技革命与大国博弈相互交织对教师队伍支撑教育科技人才一体发展的新要求，学龄人口波动变化和新型城镇化推进对教师资源均衡配置的新挑战，教育高质量发展对进一步提升教师综合素质和教书育人能力、进一步优化教师治理体系的新需求，担负起教师队伍建设的新使命。

会议要求，要强化政治站位，坚持问题导向，扎实推进新时代高水平教师队伍建设的重点工作，确保三年行动计划开好局、起好步。要强化教育家精神引领，筑牢立德树人根基，引导广大教师践行共同价值，促进自律自强。要强化教师素质能力提升，夯实教书育人根本，为提升教育综合实力奠定坚实基础。要强化教师管理改革和资源优化配置，全面提升教师队伍治理能力、管理效力、创新活力。要强化教师待遇权益保障，提升教师政治地位、社会地位、职业地位，吸引更多优秀人才从教。

会上，湖北省、上海市、浙江省、云南省、新疆维吾尔自治区、厦门市等教育行政部门和北京大学、哈尔滨工业大学、中国科学技术大学、中国传媒大学、东北师范大学、湖北大学等高校作交流发言。各省级教育行政部门有关负责同志、各计划单列市教育局负责同志、部属各高等学校负责同志、教育部相关司局和直属单位负责同志参会。

(责编：孙竞、郝孟佳)