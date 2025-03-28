原标题：我国推出新一轮举措加力扩岗稳就业

日前，国务院就业促进和劳动保护工作领导小组发布《加力重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业岗位挖潜扩容 支持重点群体就业创业实施方案》。方案强化就业优先，聚焦重点群体，着力加强政策支持、培训赋能、服务助力，全力稳存量、扩增量、提质量，加力构建就业友好型发展方式，努力促进高质量充分就业。

方案提出，要聚焦产业发展、扩大消费、民生保障等重点领域加强岗位开发。挖掘先进制造等新质生产力就业潜力，推动消费新热点转化为就业新渠道，扩大重大工程项目建设用工数量，围绕养老、托育等保障重点民生服务促进就业，在发展县域经济和推进乡村全面振兴中拓宽基层服务空间，提升民营企业和中小微企业就业吸引力，稳定机关事业单位和国有企业招聘规模。

方案明确，要强化减负稳岗、扩岗激励、创业支持、人岗匹配措施促进重点群体就业创业。加大减负稳岗支持力度，继续实施阶段性降低失业、工伤保险费率政策，鼓励金融机构创新稳岗扩岗专项贷款产品，适度提高贷款额度。加大企业吸纳支持力度，将符合条件的社会组织纳入一次性扩岗补助政策支持范围，延续国有企业一次性增人增资政策实施期限，统筹用好各类产业基金促进就业。加大自主创业支持力度，推动高效办成“个人创业”一件事，降低重点群体入驻创业园区门槛，鼓励有条件的地方提高创业担保贷款额度，研究推出支持创新创业园区政策。推进就业服务提质增效，建立岗位归集发布制度，把岗位创造落实到具体的项目和企业，密集开展系列招聘服务活动，搭建供需对接平台。开展大规模职业技能培训，分行业领域制定培训计划，加大培训资金投入、设施建设、企业参与等支持，推行“岗位需求+技能培训+技能评价+就业服务”培训模式。切实保障劳动者合法权益，指导企业依法合规用工，持续开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动，依法查处就业歧视、黑职介、招聘欺诈等违法行为。（记者邱玥）

(责编：李依环、熊旭)