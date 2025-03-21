人民网北京3月21日电 19日，中国人民大学新时代多校区发展战略会议召开，会议全面部署新时代多校区发展战略，加快建设中国特色、世界一流大学。未来，通州校区将成为主校区。

中国人民大学党委书记张东刚指出，要深刻理解和把握学校多校区发展的政治意义、战略意义、发展意义。要深刻认识推动多校区一体化发展是紧跟国家重大战略的政治使命，是扎实走好“新路”的战略谋划，是实现改革破题的现实考量。

中国人民大学校长林尚立表示，近年来，学校逐渐形成了“多校区联动、一体化发展”的办学布局。“我们要主动迎接扑面而来的大时代、大战略、大空间、大机遇，将多校区建设转化为系统性改革创新的战略支点，将困难转变为机遇，将挑战转变为乘势而上的阶梯。”

据介绍，中国人民大学通州校区2025年秋季学期将全面正式投用，迎接2025级硕士研究生新生。学校将进一步优化运行保障、人才培养和管理服务，为师生提供高质量的学习、工作和生活环境。

近年来，中国人民大学在多个校区高质量发展的基础上，紧密对接国家重大战略，在雄安新区、广东深圳、浙江义乌、福建福州、四川宜宾、福建南平等地新设或升级一系列教学科研机构，推动协同创新。到2035年，学校将构建起覆盖全域、辐射全国、链接全球的人大创新生态网络体系。（郝孟佳、实习生曹子味）

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