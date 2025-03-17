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青少年沉浸式体验水下考古

赵 锡
2025年03月17日08:47 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　青少年走进沉船修复室近距离观摩相关文物修复过程。
　　张哲盈摄

　　近日，为弘扬中华优秀传统文化，增强青少年对水下考古事业的认知与兴趣，中国港口博物馆暨国家水下文化遗产保护宁波基地举办了“水下考古在中国”专题陈列修复室开放日活动。来自浙江宁波多所学校的青少年学生走进修复室，近距离观摩文物修复过程，感受历史与科技的魅力。

　　“水下考古在中国”专题陈列分为“寻梦”“筑基”“蝶变”3部分，集中展示了中国水下考古与水下文化遗产保护30多年来的发展历程和主要成果。

　　在修复室现场，青少年们围聚在“小白礁I号”清代沉船修复区域，眼神中满是专注与好奇。博物馆工作人员手持精密工具，一边操作，一边讲解。从“小白礁I号”所用木材的独特纹理、材质特质；到修复保护的具体步骤，如怎样清除附着在文物表面的海底沉积物、采用何种化学药剂进行防腐处理；再到运用高精度数字化设备进行文物的三维建模和虚拟修复实验，工作人员都作了详细阐述。不仅如此，修复师还逐一介绍沉船修复室文物清洗区、检测分析区、修复操作区、保存展示区等各区域的功能与作用，为青少年们带来了一场别开生面、内容详实的科普盛宴，帮助他们了解水下考古工作的严谨与艰辛。

　　“这是我第一次近距离接触水下考古，感觉非常震撼！”来自北仑区华山小学的李明轩兴奋地说道，“通过这次活动，我不仅学到了很多历史知识，还感受到了科技在文物保护中的重要作用。”

　　中国港口博物馆馆长冯毅表示，青少年是文化传承的重要力量，此次活动旨在通过沉浸式体验，激发他们对考古事业的兴趣与热爱。未来，中国港口博物馆将继续开展相关活动，结合线上线下资源，丰富形式和内容，让更多青少年了解中华文明的博大精深，增强文化自信。希望通过这些努力，在孩子们心中种下热爱历史文化的种子，让中华优秀传统文化代代相传。

　　近年来，中国水下考古事业取得显著进展，一系列重大发现不仅填补了历史研究的空白，也为世界水下考古事业贡献了中国智慧。此次“水下考古在中国”专题陈列修复室开放日活动，既是中国水下考古成果的一次生动展示，也为青少年打开了一扇了解历史、探索未来的窗口。

(责编：李昉、郝孟佳)

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