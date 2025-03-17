芮新晓

浙江师范大学校园一角。

张金顺摄

本版2月21日刊出中文学习者关于春天的习作，今日继续刊出，看看他们眼中的春天是怎样的。

当金华古子城蜡梅的最后一缕暗香消散在2月的晨雾中，校园的乌桕树梢已悄然鼓起青芽。这是我在浙江师范大学度过的第3个春天，这里的春天，像一幅缓缓展开的画卷，带着大自然的勃勃生机，让我这个异乡人深深沉醉其中。

立春，是中国二十四节气中的第一个节气，标志着春季的开始。立，是“开始”之意；春，代表着温暖、生长、希望。立春过后，草地上的枯黄逐渐被新绿取代，鸟儿在枝头欢快地鸣叫，仿佛正式宣告春天的到来。中国人常说，一年之计在于春。此刻，农民伯伯已经忙碌起来，开始为春耕做准备。在浙江金华的乡村田野之中，已经能看到农民伯伯翻地播种的景象，他们将希望的种子撒向大地。在平原地区，还能看见播种机作业等新型农业景象，大大提升了农耕的效率。这种人与自然的和谐共处，让我感受到中国传统文化中对自然的敬畏与依存。

在我的眼中，立春与春节好像有着奇妙的缘分，今年正月初六正逢立春。春节不仅是新的开始，更是家庭团聚的时刻。在中国求学3年，我逐渐领悟到春节不仅是传统历法节点，更承载着中国传统文化。春节期间，人们忙着购置年货、贴春联、走亲访友，到处都是热闹的景象。我的中国朋友告诉我，红色象征着好运和幸福，春联上的吉祥话语寄托着人们对新年的美好祝愿。蛇年春节，浙江师范大学为留学生准备了丰盛的年夜饭，还有精彩的迎新春晚会，让我们感受到了家的温暖。当新年的钟声敲响，那一刻，我深深感受到春节不仅是一个节日，更是一种情感的凝聚。

金华的植物与我的故乡所罗门群岛的火焰木全年盛放截然不同，它们四季分明。春天，金黄色的油菜花海一眼望不到边；山坡上艳丽的菊花、粉红的桃花、粉白的海棠竞相开放，宛如一幅水彩画。我不仅看到了自然的复苏，更让我对中国的传统节日和节气有了深刻的理解。那是一种对自然变化的重视和家庭情感的珍视。生命的勃发，人情的温暖，我终于找到了自己与这片土地的连接。

真希望那些生长在金华的植物，有一天也能在所罗门群岛的土壤里生根发芽，继续讲述春天的故事——那既是来自东方的古老智慧，也是人类与自然的对话。

（作者系浙江师范大学所罗门群岛留学生）

(责编：李昉、郝孟佳)