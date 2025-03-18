原标题：六条政策支持大学生创业

近日，湖南省教育厅制定并印发了《支持大学生创业若干措施》（以下简称《措施》）。

“我们要持续深化对相关政策的理解和领悟，为后续出台细则做好准备。大学生是创新创业的生力军，如何帮助他们更好地创新创业，我们要有紧迫感和责任感。”湖南农业大学党委委员、副校长谢方平说。

这样的紧迫感与责任感，在湖南各大高校不一而足。

教师引导是学生创新创业的关键

2024年底，湖南省人民政府办公厅印发《湖南省大力支持大学生创业若干政策措施》，旨在充分激发高校、教师和大学生的创业积极性。

“为深入落实这一部署，鼓励支持更多大学生参加‘金种子’创业大赛、投身创业实践，我们制定了《措施》。”湖南省教育厅副厅长兰勇说。

《措施》围绕高校、教师和大学生三大主体，出台了6条政策“干货”。

根据《措施》，高校创业工作情况及成效将被纳入领导班子年度考核、党委书记党建述职和生均经费安排。指导大学生创业有成效的教师，可直接申报教学成果奖和获得省级教改项目立项，并在人才项目评比、职称评定、研究生指标安排等方面获得倾斜。对于大学生，创业经历及成果可折算学分、替代毕业论文（毕业设计），实现休学创业、灵活转专业，以及获得评优评先、优先保研的机会。

湘潭大学创业学院、卓越工程师院长胡夏一说，过去职称评定中，高校教师主要有“两条路”可走：一条是走科研和成果转化道路，另一条是走教学和竞赛指导道路。然而，指导创业的教师职称评定还相对空白，亟须为他们开辟专门的职称晋升赛道。“教师的引导是学生创新创业的关键。”胡夏一表示，他们将在后续积极和迅速细化评价标准。

“我们着力于通过‘三强化’来出台相应细则。”湖南农业大学创新创业与就业指导处处长张胜利介绍，具体措施包括：一是优化课程改革，推行项目制教学，促进创业与专业教育融合，建设跨学科创业课程对接现代农业产业；二是细化学分改革，制定《创业成果学分认定办法》，创业企业、竞赛成绩可折算学分，优秀项目可替代毕业论文；三是支持学校创业孵化基地提供工商注册、融资等一站式服务，简化休学审批，推行弹性学制支持大学生边创业边读书。

学生群体期望创业细则更公正

大学生群体也对《措施》提出了建议和期望。

“希望下一步学校出台的细则，能明确如何‘抵学分’以及能抵多少学分。”湖南农业大学2022级在读硕士、长沙柯栖尔科技有限公司创始人徐伟伟说，此前学校也有过“抵学分”的探索，但多集中在抵扣素质拓展课程部分。“希望这样的‘抵扣’，也能纳入到必修课程的学分中。”徐伟伟说。

中南大学机电工程学院2022级在读博士、湖南中南鸿思自动化科技有限公司联合创始人唐佳，充分肯定了这一政策的前瞻性和实用性。他曾苦苦找寻创业与学业间的“平衡点”，但很遗憾，当时自己创业之初没有遇到这样的好政策。他说：“如何客观公正地评价创业成果，谁来认定其‘兑换学分、替代毕业论文’的资格，制定透明、可操作的创业成果认定标准，这些是需要慎重考虑的问题。切勿让好政策成为‘抵学分’的政策‘漏洞’。”

此外，唐佳表示，大学生包括本科、硕士和博士研究生，但《措施》的激励更倾向于本科生层面。然而，研究生在科研创新上有更大潜力，其学业压力和研究要求更高，创业与学术的平衡更难实现。目前的政策似乎较少考虑硕博阶段学生的需求，期待在具体细则中能出台对硕士和博士研究生创业的激励。

湖南师范大学2022级本科生、创业者苏拓则认为，创业项目在学校层面的选拔机制需要进一步优化。不同的创业项目，会因学科背景、商业模式而有些许差别，不宜以单一的评审标准去审视。（记者 俞慧友）

(责编：郝孟佳、李昉)