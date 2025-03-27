人民网武汉3月27日电 （记者李依环）“对于高等教育而言，如何培养紧跟时代步伐、引领社会进步的创新人才，是始终需要思考的重要命题。随着科技创新和经济社会迅速发展，高校需要更加注重学生创新意识和能力的培养。”2025高等教育人才培养与就业发展研讨会27日在湖北武汉举行，华中科技大学校长助理、本科生院院长文劲宇在会上谈到。

华中科技大学校长助理、本科生院院长文劲宇。

“作为国家‘双一流’建设高校，培养拔尖创新人才一直是华中科技大学的重要责任。对于拔尖创新人才培养，创新创业教育一直是我们一个非常重要的特色，也是华科大人才培养的三张名片之一。”文劲宇表示，近年来，学校聚焦国家重大战略需求打造了厚基础、强实践、重交叉的华科大人才培养模式，通过体系融通、平台集聚、团队协同，形成了创新创业教育的华科大范式。

在推进体系融通方面，如何将“创新创业教育”融入人才培养方案和体系？文劲宇介绍，华科大以育人平台为核心，注重教学、科研双轨并重。通过启明学院这一平台，学校聚集师生团队、毕业校友以及社会力量，全面构建育人平台-科研平台-转化平台，并基于此形成了创新创业的工作体系。通过营造多学科交叉育人生态，学校鼓励和支持本科生跨学科、跨年级组建学生科创团队，通过志趣牵引、项目驱动，保障团队有组织地开展长线科研训练和创新创业实践。

文劲宇表示，在人才培养方案中，学校同时注重创新意识启迪、创新能力培养、创新实践训练，并设置了相应课程，要求所有学生在每个层次上要必修两个学分课程，并主动参加创新项目训练等。"在知识探究的基础上，我们注重与实践创新、科技创业实现全过程衔接。”文劲宇说。

“总的来说，通过体系融通、平台集聚和团队协同的方式，华中科技大学通过40年的探索，正在开启创新创业人才培养的新模式。在数智时代，也希望与各位同仁一道，共同探索在新质生产力需求的大背景下，高校如何更好培养创新创业人才，为培养担当民族复兴大任的时代新人贡献新的更大力量。”文劲宇表示。

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