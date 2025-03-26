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教育部：校外教育培训机构应主动将预收费全额纳入监管

2025年03月26日15:38 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月26日电 （记者李依环）近日，教育部印发《全国校外教育培训监管与服务综合平台应用管理办法》（下称《办法》）。《办法》明确提出，培训机构应按照政策要求和技术标准直接入驻或系统接入全国平台，真实准确全面填报信息并及时更新。应主动将预收费全额纳入监管，通过全国平台介绍、展示、售卖相关课程和服务，取得经全国平台认证的合规码牌，按要求查阅、使用相关数据，并享受法律法规及政策规定的相应权益。

《办法》提出，“全国校外教育培训监管与服务综合平台”（下称全国平台）是全国统一的校外培训公共服务平台，通过一网（官方网站）三端（家长端APP、机构端APP和管理端APP）为校外培训全流程监管和服务提供技术支撑。

《办法》明确，家长学生可通过全国平台查询培训机构“黑白名单”，应树立安全意识，通过“校外培训家长端APP”进行选课、支付、退费、评价、投诉，维护自身合法权益。 培训机构售课退费、监管资金变动等情况应全部记入全国平台台账，确保可溯源追查。

《办法》明确，教育部负责全国平台建设优化和运行维护，指导各地按要求将培训机构全部纳入全国平台全流程监管，引导家长学生通过官方途径选择合规机构，完善相关政策及配套文件，制定统一技术标准。此外，省、市、县主管部门负责本区域内全国平台推广应用，将本区域内线上线下培训机构全部纳入全国平台全流程监管。银行等资金监管机构、相关应用方等按统一技术标准适配全国平台，实现数据互联互通。

《办法》规定，有关部门依托全国平台会同资金监管机构落实国家资金监管要求，建立培训机构信用监管体系，积极探索校外培训智能化监管新场景，提升监管效能。各有关主体及关联方，应建立健全严格的信息安全制度，严格落实保护数据安全责任，依法依规使用相关数据，确保信息安全。

《办法》提出，鼓励高校、科研机构、行业企业等社会力量公益支持校外培训监管与服务所需资源、技术和服务，提升校外培训监管服务效能，久久为功支撑“双减”政策走深走实。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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