人民网武汉3月27日电 2025高等教育人才培养与就业发展研讨会27日在湖北武汉举行。本次研讨会以“数智未来 新质成长”为主题，来自教育主管部门、全国高校、行业学会的专家学者、业界代表现场研讨，共话人工智能时代人才培养的创新模式与就业发展的实践路径。

2025高等教育人才培养与就业发展研讨会在湖北武汉举行。

会上，教育部高校学生司（高校毕业生就业服务司）副司长吴爱华视频致辞。中国青年创业就业基金会秘书长熊剑，中国高等教育学会原副秘书长、《中国高教研究》主编王小梅，人民网编委会委员张玉珂出席研讨并致辞。新东方教育科技集团董事长俞敏洪通过视频发言。

熊剑表示，校企双方应着眼长远充分合作，实现双方资源的互补，把企业需求员工优势充分融入人才培养的全过程，贯穿于课程设计、培训体系构建、实习实践活动等各个环节，锻炼和提高学生的职业竞争力。

王小梅表示，就业是民生之本，也是高等教育人才培养的出发点和落脚点。面对新变化新要求，需要在推动人才培养高质量发展中持续强化就业优先导向，主动适应并引领产业发展新趋势，优化高等教育人才供给，增强与社会需求的匹配度。

俞敏洪表示，数字化与智能化正在重塑当今时代，催生出前所未有的新机遇和新质生产力，推动着社会经济结构的全面转型和发展。随着人工智能、大数据、物联网等领域技术的发展，教育行业同样需要与时俱进、不断变革。

主题发言环节，中国石油大学（北京）党委常委、副校长张广清，华中科技大学校长助理、本科生院院长文劲宇，中国劳动和社会保障科学研究院就业创业研究室教授张丽宾，新东方教育科技集团CEO周成刚围绕 “培养拔尖创新创业人才”“新时代高校毕业生就业新路径”等话题进行深入分享。

周成刚表示，创新能力与终身学习的意识是当代青年不可或缺的核心能力，二者相辅相成，很大程度上决定着青年在未来竞争中的发展高度。新东方努力构建助力青年全方位发展的平台，积极推动前沿技术在教育领域的应用，打造适应科技社会发展的教育新模式。

圆桌对话环节，中国教育发展战略学会副会长、人才发展专委会理事长李志民，华南农业大学党委副书记丁红星，天津财经大学党委副书记、校长孟昊，中央民族大学教育学院党委书记闫建敏，中国地质大学（武汉）学生就业指导处处长吴堂高就高校人才建设与高质量就业等话题展开讨论。周成刚主持对话研讨活动。

当天同期举行“就业育人单元：高等教育与高质量就业路径探索”“新质成长单元：职业筑基与数智人才培养促就业”两场圆桌研讨活动。与会嘉宾聚焦多元化人才培养、青年职业发展、教育创新等话题展开深入交流。

研讨会期间，新东方发布了《量化考研：2026中国大学生考研白皮书》和《2025中国职业高等院校竞争力白皮书》。前者呈现最新考研趋势、招生数据、学员特征及备考规划，为广大考研学子科学备考提供建议；后者从求学、升学、就业三个维度对我国职业高校的竞争力进行了评估和分析，为学生提供职业发展规划指南。

(责编：郝孟佳、熊旭)