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“挺膺担当、援疆有我”

2025年03月28日09:50 | 来源：光明日报
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三月的新疆和田，晚上九点才初现暮色。夕阳下，一周前刚抵达这里的天津支教师生们结束了一天的忙碌，又纷纷走向各自所在学校的会议室。等待他们的，是赴疆支教后的首次线上心得交流会。

“出发那天的情形，一直在我脑海里盘桓。当我身穿红色冲锋衣，作为此次赴疆支教的395名师生中一员，和大家齐声喊出‘挺膺担当、援疆有我’的时候，一种自豪感和责任感在胸中升腾。”天津师范大学马克思主义学院教师魏进平激动地说，“一周以来，我抓紧一切时间备课、讲课、和学生谈心，就是为了不负这种责任！”

“对我来说，这是一次盼望了两年的‘回归’！”天津科技大学研究生李亚男话语里饱含深情。两年前，还是本科生的她第一次来到和田，在于田县一所学校支教，和孩子们结下了深厚情谊。这次，得知支教队伍又要开拔，她急切地报了名，如愿重返故地。“那天我刚到校门口，就有几个听到消息的学生飞奔而来，像欢快的小鸟一样扑进我怀里。他们说，‘老师，我好想你呀！’‘老师，我当了班长！’那一瞬间，我的心都融化了……”

“三尺讲台，教师传道授业；广阔球场，亦是育人阵地。”天津体育学院的8名大学生讲述了他们这一周来的“精彩记忆”：正值策勒县举办2025年石榴籽·校BA师生篮球联赛，几位大学生积极投入，不但带着校队科学训练、冲刺提高，还担任了比赛的裁判员和计时员，凭借扎实的专业功底，为比赛增加了不少精彩瞬间。“孩子们对篮球的热爱感染了我们！我们不但要带出一批‘篮球小子’，更要在孩子们心里种下自信阳光的种子。”他们信心满怀地说。

天津美术学院党委常委、副院长陈占权，带着支教师生们完成了两个心愿——在和田设立社会美育工作站，为当地规范、成体系地开展社会美育工作提供支撑；与策勒县固拉合玛镇中心小学“驼铃艺社”开展乡村美育指导交流。“艺术是对美的追求和表达。我们要引导边疆的孩子们发现美、感受美、创造美，也要用新时代青年扎根奉献的精神，在广阔西部创作一幅‘大美’画卷。”他动情地说。

“从渤海之滨到昆仑山下，从幼儿园、中小学到高校，连续八年，天津每年选派700名大学生赴和田支教。我们在和田孩子心中播下知识和梦想的种子，他们也在我们心中种下了对边疆更深沉、更持久的爱！”天津市教育两委学生思想教育与管理处处长杨明感慨万端。

（记者 赵明昊 靳昊 孙金行 通讯员 王琛琛）

(责编：李依环、熊旭)

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