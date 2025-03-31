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上海信息技术学校：把车间搬进课堂 培养“大国小匠”

2025年03月31日11:07 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月31日电 （记者林露）近日，上海信息技术学校把车间搬进了课堂。在“工业机器人安装与调试”课的课堂上，学生在老师的指导下对标国家标准进行综合调试。

学生运用机器人典型应用虚拟实训系统，对标国家标准进行综合调试。学校供图v

学生运用机器人典型应用虚拟实训系统，对标国家标准进行综合调试。学校供图v

据了解，课堂上使用的这套虚实融合教学系统，完整复刻了食品加工生产线场景。通过智慧云课堂管理系统，每个学生的实训记录清晰可见。学校虚拟仿真实训系统与企业生产系统实现了“无缝对接”，助力学生在校期间提升真实生产工单的处理能力。

图为虚实融合教学系统，完整复刻了食品加工生产线场景。学校供图

图为虚实融合教学系统，完整复刻了食品加工生产线场景。学校供图

上海信息技术学校校长葛睿介绍，这种“职业素养+数字素养”培养模式，正是学校创新“四融三真”产教融合体系的生动注脚。他解释说，“四融三真”中的“四融”是指锚定产业坐标、重构培养方程、重塑知识供应链、熔铸职业基因；“三真”是指学校打造真场景、布置真任务、执行真标准。凭借该体系，学校实现专业群与城市发展同频共振、校企共研人才成长算法，培养出一批适应产业发展需求的“大国小匠”，探索出一条培育高素质技能人才新路径。

(责编：林露、熊旭)

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