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人工智能主题日系列活动举办

2025年03月28日09:53 | 来源：科技日报
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原标题：人工智能主题日系列活动举办

3月27日，2025中关村论坛年会人工智能主题日活动举办。此次活动以“积淀·涌现”为主题，将持续至31日，旨在汇聚国内外学术与产业界精英，共同描绘人工智能发展蓝图。

北京市海淀区中关村科学城管委会办公室主任王玉霞介绍，今年海淀区将打造“2+5+N”人工智能主题日系列活动，包括未来人工智能先锋论坛、AI未来论坛：创新·投资·全球化2场核心论坛；中国具身智能大会、AI for Science青年论坛、通用人工智能论坛、人工智能领军人才发展论坛、区块链与隐私计算论坛5场专场论坛；围绕人才发展、数据要素、融合应用、未来产业等主题展开的4类N场特色活动。

据介绍，此次活动具有三大特点：整体规模提升、重磅嘉宾云集、科技前沿引领。相比于去年“1+4+7”的活动框架，2025年主题日的“2+5+N”框架，在各类论坛数量上均有所提升，预计举行100场主题演讲、20场圆桌对话，发布约50项重磅成果；本次主题日的17场活动将汇聚顶尖学者、国际组织和外国政府代表、行业专家、人工智能企业代表等60余人，其中外籍嘉宾占半数，包括图灵奖、菲尔茨奖得主，以及国内外院士20余名；围绕AI大模型、具身智能、通用人工智能、数据跨境流动、未来互联网、6G等前沿技术，以及人工智能在医药健康、商业航天、自动驾驶、城市治理等领域的融合应用，举办系列专业论坛和重大成果发布活动。（记者华凌）

(责编：李依环、熊旭)

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