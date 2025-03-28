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军事科学院：签约百名博士 夯实人才基业

2025年03月28日09:56 | 来源：科技日报
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原标题：军事科学院：签约百名博士 夯实人才基业

3月27日，军事科学院招才引智宣讲会暨“百名文职人员签约”活动现场，清华大学博士毕业生何标在《拟录用协议》上郑重签名。此次签约活动共有100名拟入职的博士毕业生参加，他们是拟入职的400余名文职人员代表，且全部来自“双一流”建设高校或海外知名高校。

“坚持高标准招贤纳智，人才根基才能更厚实，发展质效才能有保证。”该院政治工作部领导介绍，针对当前国内就业和人才竞争形势，他们面向高校优秀人才抛出“橄榄枝”，签订协议提前锁定预选对象。院士专家将作为“带教导师”，对新入职人员进行指导帮带。与此同时，将通过专项基金扶持、当兵锻炼、“科学家精神教育”等系列活动，全面提升适岗能力和专业素养。

此次活动中，军事科学院改变以往分散宣讲的推介模式，统筹整合年度各类引才计划，集中发布直接选拔招录军官、公开招考文职人员、特招入伍、研究生招生、博士后进站等计划，打出系列“组合拳”，形成招才引智强大声势。下一步，该院还将全面推开青苗人才预置培养，通过精准遴选、定期资助、签订协议等措施，提前将有潜力、有发展的地方高校学生纳入招录范围。

据了解，军事科学院坚持“走出去、引进来”，深入70余所院校举办百余场引才招聘会，组织知名高校毕业生跟岗实习，定期开展“人才日”等活动；与近20所“双一流”建设高校开展研究生联合培养，其中部分学生已在军事科研实践中崭露头角。近年来，该院先后引进各类优秀人才1300余名，持续夯实军事科研人才基业。（记者张强 通讯员魏寅）

(责编：李依环、熊旭)

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