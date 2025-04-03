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厦门大学：

当AI走进思政课堂

2025年04月03日08:28 | 来源：光明日报
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原标题：当AI走进思政课堂

　　 日前，在厦门大学的一堂思政课上，一位以厦门大学马克思主义学院老师王奇琦形象为原型的AI数字人，正与同学们开展教学讨论。

　　 这堂《明确价值要求 践行价值准则》思政课程是厦门大学“AI+思政”教学改革的又一次尝试。王奇琦介绍，这堂课是根据以往的思政课程数据制作而成。老师用数字人提出的问题引发学生积极回答，随后引导讨论和深入思考。

　　 “它最大的优点，就是实实在在提升了思政课的‘抬头率’，激烈的讨论让课堂由学生被动参与变为学生主动建构，数字人则让思政课由‘理论说教’变为生动叙述和沉浸式体验。”王奇琦说。

　　 2024级本科生陈敬灵在课后写下感想：“在人工智能飞速发展的当下，技术可以模拟人类思维，但无法替代价值判断。确保AI算法公正，防止偏见，才能让技术服务人类，维护社会公平正义。”“我们应该通过完善数据收集和处理等方式，减少算法偏见，明确人机责任归属，建立合理的责任追究机制。”2024级本科生梁姝雅则在课后提出了具体建议。

　　 在厦门大学，类似AI数字人思政课程这样的创新实践并非孤例。

　　 “从建成思想政治理论课实践教学数据库，到举办‘数字时代高校思政课创新发展’全国学术研讨会；从开展人工智能助推教师队伍建设行动试点，到建设智能化教师综合研修平台；从打造‘指尖上的厦大’网上展馆群，到建成《资本论》数字纪念馆和南洋数字图书馆……学校已初步形成‘数据库建设—教师能力提升—智慧生态构建’的立体化数字思政体系。”厦门大学马克思主义学院党委书记石红梅介绍，未来他们还将探索VR校史课程、AI学生画像、思政课个性化网络学习平台等新技术应用，让思政课更加沉浸和生动。

　　 （记者 马跃华 通讯员 戴佩琪）

(责编：李昉、李依环)

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