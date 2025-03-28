10款AI应用在国家智慧教育公共服务平台上线

人民网北京3月28日电 （白炅）教育部28日召开的国家教育数字化战略行动2025年部署会上，国家智慧教育平台2.0智能版正式发布。人民网“自在”心理疏导大模型（测试版）作为教育部首批筛选的10款AI应用之一，上线该平台供用户体验使用。同时，“自在”大模型在“人民网+”客户端上开放测试。

人民网“自在”心理疏导大模型（测试版）界面

据了解，除“自在”大模型外，北京大学的数学解题助手、代码纠错助手、代码解答助手、智能出题助手，清华大学的AI课堂、科技信息平台，上海交通大学的AI助教，复旦大学的伏羲天气大模型，科大讯飞的AI求职助手等9款AI产品也在国家智慧教育平台上线。

“自在”大模型依托人民日报社传播内容认知全国重点实验室开发，以“测评+咨询”为核心功能，将人工智能技术与心理学专业知识相结合，致力于为家长和教师提供心理疏导、情绪管理、亲子交流、家校共育等服务。

共情式聊天：模拟心理咨询师的倾听与引导

“自在”大模型内置共情奖励模型，能够模拟心理咨询师的“共情”能力，避免机械式回答。通过对话与倾听，逐步引导用户表达内心困扰，帮助缓解焦虑情绪，循循善诱提供问题解决方案。

专家级疏导：精准问题解析与多模态内容推荐

基于心理专家知识的多模态检索技术，“自在”大模型构建了面向青少年成长的心理知识库，能够精准解析典型心理问题。针对特定领域心理问题，模型不仅提供专业解答，还具备智能推荐关联视频功能，进一步提升问题解答的深度与广度，为用户提供更全面、高效、便捷的心理支持。

个性化测评：专业定制化心理健康分析

“自在”大模型提供专业量表测试推荐，通过构建症状知识库，帮助用户准确定位心理问题。模型精准融合心理领域的多套测试量度，并生成个性化评测报告，为用户提供科学、可靠的心理健康评估工具。

此外，“自在”大模型还将构建校园端功能，助力学校打造智能化心理健康教育服务体系；提供家校测评数据统计、家庭心理问题筛查分析报告等服务，为心理健康教育注入科技温度。

心理健康关乎个体与社会发展，但当前AI心理领域面临‌高质量语料稀缺、伦理风险复杂‌等挑战。为提升模型的科学性、实用性与指导性，欢迎全国高校、科研机构、医疗机构、科技企业及社会公益组织共同开展‌心理语料数据合作‌，人民网将携手各方共建安全、可靠、多元的心理健康AI生态。

(责编：邵文婷、熊旭)