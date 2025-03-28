打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

教育部选推10款AI应用供体验，人民网“自在”大模型入选

2025年03月28日18:54 | 来源：人民网-教育频道
小字号

10款AI应用在国家智慧教育公共服务平台上线

10款AI应用在国家智慧教育公共服务平台上线

人民网北京3月28日电 （白炅）教育部28日召开的国家教育数字化战略行动2025年部署会上，国家智慧教育平台2.0智能版正式发布。人民网“自在”心理疏导大模型（测试版）作为教育部首批筛选的10款AI应用之一，上线该平台供用户体验使用。同时，“自在”大模型在“人民网+”客户端上开放测试。

人民网“自在”心理疏导大模型（测试版）界面

人民网“自在”心理疏导大模型（测试版）界面

据了解，除“自在”大模型外，北京大学的数学解题助手、代码纠错助手、代码解答助手、智能出题助手，清华大学的AI课堂、科技信息平台，上海交通大学的AI助教，复旦大学的伏羲天气大模型，科大讯飞的AI求职助手等9款AI产品也在国家智慧教育平台上线。

“自在”大模型依托人民日报社传播内容认知全国重点实验室开发，以“测评+咨询”为核心功能，将人工智能技术与心理学专业知识相结合，致力于为家长和教师提供心理疏导、情绪管理、亲子交流、家校共育等服务。

共情式聊天：模拟心理咨询师的倾听与引导

“自在”大模型内置共情奖励模型，能够模拟心理咨询师的“共情”能力，避免机械式回答。通过对话与倾听，逐步引导用户表达内心困扰，帮助缓解焦虑情绪，循循善诱提供问题解决方案。

专家级疏导：精准问题解析与多模态内容推荐

基于心理专家知识的多模态检索技术，“自在”大模型构建了面向青少年成长的心理知识库，能够精准解析典型心理问题。针对特定领域心理问题，模型不仅提供专业解答，还具备智能推荐关联视频功能，进一步提升问题解答的深度与广度，为用户提供更全面、高效、便捷的心理支持。

个性化测评：专业定制化心理健康分析

“自在”大模型提供专业量表测试推荐，通过构建症状知识库，帮助用户准确定位心理问题。模型精准融合心理领域的多套测试量度，并生成个性化评测报告，为用户提供科学、可靠的心理健康评估工具。

此外，“自在”大模型还将构建校园端功能，助力学校打造智能化心理健康教育服务体系；提供家校测评数据统计、家庭心理问题筛查分析报告等服务，为心理健康教育注入科技温度。

心理健康关乎个体与社会发展，但当前AI心理领域面临‌高质量语料稀缺、伦理风险复杂‌等挑战。为提升模型的科学性、实用性与指导性，欢迎全国高校、科研机构、医疗机构、科技企业及社会公益组织共同开展‌心理语料数据合作‌，人民网将携手各方共建安全、可靠、多元的心理健康AI生态。

(责编：邵文婷、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部