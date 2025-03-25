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影视美育、艺术展览……清华附中永丰学校家校共育活动举行

2025年03月25日14:38 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月25日电 （记者李昉）近日，清华附中永丰学校师生及家长代表走进清华大学，开展“根植清华 绽放永丰”家校共育系列活动。活动通过影视美育讲座、艺术展览参观、校园生活体验等形式，深化家校协同育人理念，展现清华特色教育魅力。

清华附中永丰学校校长王田表示，影视美育不仅是落实美育政策的重要举措，更是融合科技创新、构建“家校社美育联合共同体”的创新路径。学校将与清华大学影视传播研究中心深度合作，以亲子观影、艺术对话等活动促进教育实践创新。

清华附中永丰学校家校共育活动举行。校方供图

清华附中永丰学校家校共育活动举行。校方供图

活动上，清华大学博士生宋晶晶以“用光影书写青春”为主题，为学生解析电影制作全流程，并引入AIGC技术在剧本生成、视频剪辑中的应用案例。互动环节中，学生们就“如何用有限设备拍出高质量作品”等问题踊跃提问。当天，师生家长还走进了清华大学艺术博物馆，参观“现代的回望：非洲艺术展”，感受非洲艺术的文化内涵及其对现代艺术的影响。

清华附中永丰学校家校共育活动举行。校方供图

清华附中永丰学校家校共育活动举行。校方供图

据悉，此次活动是清华附中永丰学校与清华大学深度融合的生动实践。学生们在体验校园生活、参与学术活动的过程中，激发了对科技、艺术与文化的探索热情。王田表示，未来，学校将持续深化与清华大学的合作，创新家校共育模式，为学生全面发展搭建更广阔平台。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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