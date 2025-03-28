人民网北京3月28日电（记者陈琦）由北京市学校美育研究中心、海淀区教育科学研究院联合主办，首都师范大学附属育新教育集团承办的“以美培元 戏剧育人——集团化办学背景下十二年一体化戏剧课程建设现场会”27—28日在京举行。来自全国的教育专家、戏剧工作者、一线教师及学生代表参会。

活动现场。主办方供图

开幕式上，中国艺术教育促进会副会长万丽君在致辞中指出，戏剧教育不仅是艺术形式的传递，更是生命教育的载体。它让学生在角色中感知人性，在情境中体悟社会，在创作中激发创新。首都师范大学党委常委、副校长王洛忠从实践角度出发，分享了学校十二年一体化戏剧课程的探索历程。“从学科渗透到课程体系化，从校园社团到社会联动，戏剧已成为撬动学生核心素养发展的支点。”

活动现场。主办方供图

中央戏剧学院戏剧教育系主任周艳在主旨报告中提出“高校与中小学协同育人”模式，建议通过课程设计、师资培训、剧目创排的全链条合作实现优势互补。首都师范大学附属育新学校校长陈国荣以“大概念统整、多维度贯通”为框架，系统阐释了十二年一体化戏剧课程的设计逻辑——从小学的“肢体剧场”到初中的“名著艺读”，再到高中的“教育剧场”，课程层层递进，最终实现学生“审美力、批判力、创造力”的全面提升。

活动现场。主办方供图

27日的课堂实践展示了“戏剧+学科”融合成果。在《一儒你我》名著艺读课上，初三学生以《儒林外史》为蓝本，通过“读者剧场”对话经典人物；英语课堂运用论坛剧场解构经典文本，实现语言能力与思辨能力双提升；心理课堂《情绪魔方》则借助角色扮演，引导学生实现自我疗愈，彰显戏剧教育的情感疗愈功能。

展演环节，来自北京市昌平区育德幼儿园的绘本剧《海之歌》，以童真视角呼吁环保；育新学校中学部的话剧《梦所翁》，借穿越叙事探讨艺术初心；教师剧目《山路》致敬了教育奉献精神。当晚，育新学校首演的原创音乐剧《茉莉花香》，通过四合院故事展现时代变迁中的人文坚守。

活动现场。主办方供图

现场，国际戏剧教育应用与合作大会（IDEAC）教学研究与师资培训中心副主任苏毅和育新学校执行校长卢青青宣布启动“百城千校戏剧教育‘执灯人’公益计划”，未来三年将面向全国培训万名戏剧教师，并捐赠百万册戏剧教材。

(责编：邵文婷、熊旭)